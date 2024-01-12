https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920983505.html

Российские авиация и ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ

Российские авиация и ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024

Российские авиация и ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ

Авиация и системы ПВО с 6 по 12 января сбили украинские истребитель Су-27, штурмовик Су-25, вертолёт Ми-8, 161 беспилотник и 35 снарядов HIMARS, сообщило... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:26

2024-01-12T16:26

2024-01-12T16:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

ми-8 амтш

су-25

су-27

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиация и системы ПВО с 6 по 12 января сбили украинские истребитель Су-27, штурмовик Су-25, вертолёт Ми-8, 161 беспилотник и 35 снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10620 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14578 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7694 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17345 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240112/zaporozhe-1920982676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, ми-8 амтш, су-25, су-27