Рейтинг@Mail.ru
Российские авиация и ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 12.01.2024 (обновлено: 16:37 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920983505.html
Российские авиация и ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ
Российские авиация и ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
Российские авиация и ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ
Авиация и системы ПВО с 6 по 12 января сбили украинские истребитель Су-27, штурмовик Су-25, вертолёт Ми-8, 161 беспилотник и 35 снарядов HIMARS, сообщило... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:26
2024-01-12T16:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
ми-8 амтш
су-25
су-27
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919815701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15dbd0659117ffada83259348f06ce80.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиация и системы ПВО с 6 по 12 января сбили украинские истребитель Су-27, штурмовик Су-25, вертолёт Ми-8, 161 беспилотник и 35 снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10620 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14578 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7694 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17345 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240112/zaporozhe-1920982676.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919815701_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ddd9dcb97712fce0412b616804968c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, ми-8 амтш, су-25, су-27
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Ми-8 АМТШ, Су-25, Су-27
Российские авиация и ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ

Минобороны: российские авиация и ПВО за неделю сбили Су-27 и Су-25 ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны России
Радиолокационная станция подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Радиолокационная станция подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиация и системы ПВО с 6 по 12 января сбили украинские истребитель Су-27, штурмовик Су-25, вертолёт Ми-8, 161 беспилотник и 35 снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10620 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14578 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7694 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17345 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
Вчера, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаМи-8 АМТШСу-25Су-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала