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Десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.01.2024
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06:03 12.01.2024 (обновлено: 06:04 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920848273.html
Десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.01.2024
Десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T06:03
2024-01-12T06:04
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению, подавлению пунктов управления, ведению контрбатарейной борьбы и уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области", - отметили в Минобороны. Уточняется, что в ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по наблюдательному пункту и пункту управления беспилотной авиацией противника. "Работаем ежедневно и очень часто. Ведем как контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, так и работаем по отдельным целям, будь то пехота ВСУ, боевая техника или выявленные пункты управления и укрепленные позиции. Уничтожаем противника днем и ночью. Всегда готовы выполнить любую поставленную задачу", - рассказал командир орудия с позывным "Восток".
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

МО: десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГаубица на боевой позиции
Гаубица на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Гаубица на боевой позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению, подавлению пунктов управления, ведению контрбатарейной борьбы и уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области", - отметили в Минобороны.
Уточняется, что в ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по наблюдательному пункту и пункту управления беспилотной авиацией противника.
"Работаем ежедневно и очень часто. Ведем как контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, так и работаем по отдельным целям, будь то пехота ВСУ, боевая техника или выявленные пункты управления и укрепленные позиции. Уничтожаем противника днем и ночью. Всегда готовы выполнить любую поставленную задачу", - рассказал командир орудия с позывным "Восток".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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