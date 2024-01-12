https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920848273.html

Десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.01.2024

Десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T06:03

2024-01-12T06:03

2024-01-12T06:04

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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению, подавлению пунктов управления, ведению контрбатарейной борьбы и уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области", - отметили в Минобороны. Уточняется, что в ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по наблюдательному пункту и пункту управления беспилотной авиацией противника. "Работаем ежедневно и очень часто. Ведем как контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, так и работаем по отдельным целям, будь то пехота ВСУ, боевая техника или выявленные пункты управления и укрепленные позиции. Уничтожаем противника днем и ночью. Всегда готовы выполнить любую поставленную задачу", - рассказал командир орудия с позывным "Восток".

https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920848140.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность