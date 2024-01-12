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Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 12.01.2024 (обновлено: 06:02 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920848140.html
Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке
Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 12.01.2024
Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке
Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали засаду на колонну техники ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T06:01
2024-01-12T06:02
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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали засаду на колонну техники ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в зоне проведения СВО танковые экипажи мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали танковую засаду на колонну техники ВСУ в ночное время", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что на первом этапе подготовки засады экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесной местности. "При обнаружении бронемашин противника с помощью комбинированных ночных прицелов экипажи открыли огонь по целям. Уничтожив головную и замыкающую машины колонны бронетехники противника, танкисты беглым огнем уничтожили всю оставшуюся технику противника без возможности отступления или маневрирования", - указали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920846357.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, т-72б3, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3, Вооруженные силы РФ
Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке

МО: танкисты ЗВО организовали засаду на колонну техники ВСУ на Купянском участке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали засаду на колонну техники ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении в зоне проведения СВО танковые экипажи мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали танковую засаду на колонну техники ВСУ в ночное время", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что на первом этапе подготовки засады экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесной местности.
"При обнаружении бронемашин противника с помощью комбинированных ночных прицелов экипажи открыли огонь по целям. Уничтожив головную и замыкающую машины колонны бронетехники противника, танкисты беглым огнем уничтожили всю оставшуюся технику противника без возможности отступления или маневрирования", - указали в оборонном ведомстве.
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныТ-72Б3Вооруженные силы РФ
 
 
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