https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920848140.html
Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке
Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 12.01.2024
Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке
Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали засаду на колонну техники ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T06:01
2024-01-12T06:01
2024-01-12T06:02
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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали засаду на колонну техники ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в зоне проведения СВО танковые экипажи мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали танковую засаду на колонну техники ВСУ в ночное время", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что на первом этапе подготовки засады экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесной местности. "При обнаружении бронемашин противника с помощью комбинированных ночных прицелов экипажи открыли огонь по целям. Уничтожив головную и замыкающую машины колонны бронетехники противника, танкисты беглым огнем уничтожили всю оставшуюся технику противника без возможности отступления или маневрирования", - указали в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3, Вооруженные силы РФ
Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке
МО: танкисты ЗВО организовали засаду на колонну техники ВСУ на Купянском участке
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали засаду на колонну техники ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"На Купянском направлении в зоне проведения СВО танковые экипажи мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали танковую засаду на колонну техники ВСУ в ночное время", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что на первом этапе подготовки засады экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесной местности.
"При обнаружении бронемашин противника с помощью комбинированных ночных прицелов экипажи открыли огонь по целям. Уничтожив головную и замыкающую машины колонны бронетехники противника, танкисты беглым огнем уничтожили всю оставшуюся технику противника без возможности отступления или маневрирования", - указали в оборонном ведомстве.
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