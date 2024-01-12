https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920848140.html

Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке

Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 12.01.2024

Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке

Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали засаду на колонну техники ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T06:01

2024-01-12T06:01

2024-01-12T06:02

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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали засаду на колонну техники ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в зоне проведения СВО танковые экипажи мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" организовали танковую засаду на колонну техники ВСУ в ночное время", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что на первом этапе подготовки засады экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесной местности. "При обнаружении бронемашин противника с помощью комбинированных ночных прицелов экипажи открыли огонь по целям. Уничтожив головную и замыкающую машины колонны бронетехники противника, танкисты беглым огнем уничтожили всю оставшуюся технику противника без возможности отступления или маневрирования", - указали в оборонном ведомстве.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, т-72б3, вооруженные силы рф