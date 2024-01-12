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Артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении - РИА Новости, 12.01.2024
Артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении
Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" высокоточным боеприпасом "Краснополь М2" уничтожил 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:31
2024-01-12T05:31
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ЛУГАНСК, 12 янв – РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" высокоточным боеприпасом "Краснополь М2" уничтожил 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь М2" уничтожил 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что артиллерийские расчеты ежедневно уничтожают огневые позиции, живую силу ВСУ и вооружение, в том числе поставляемое из-за рубежа. "Самоходки постоянно в движении. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек", - добавили в оборонном ведомстве.
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Артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении
МО: артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 12 янв – РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" высокоточным боеприпасом "Краснополь М2" уничтожил 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь М2" уничтожил 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что артиллерийские расчеты ежедневно уничтожают огневые позиции, живую силу ВСУ и вооружение, в том числе поставляемое из-за рубежа.
"Самоходки постоянно в движении. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек", - добавили в оборонном ведомстве.
"Грады" уничтожили укрепленные позиции и пехоту ВСУ под Купянском