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Артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920846357.html
Артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении - РИА Новости, 12.01.2024
Артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении
Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" высокоточным боеприпасом "Краснополь М2" уничтожил 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:31
2024-01-12T05:31
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безопасность
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ЛУГАНСК, 12 янв – РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" высокоточным боеприпасом "Краснополь М2" уничтожил 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь М2" уничтожил 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что артиллерийские расчеты ежедневно уничтожают огневые позиции, живую силу ВСУ и вооружение, в том числе поставляемое из-за рубежа. "Самоходки постоянно в движении. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек", - добавили в оборонном ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении

МО: артиллеристы уничтожили натовскую артустановку на Купянском направлении

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 янв – РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" высокоточным боеприпасом "Краснополь М2" уничтожил 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь М2" уничтожил 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что артиллерийские расчеты ежедневно уничтожают огневые позиции, живую силу ВСУ и вооружение, в том числе поставляемое из-за рубежа.
"Самоходки постоянно в движении. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек", - добавили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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