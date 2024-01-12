https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845535.html

"Грады" уничтожили укрепленные позиции и пехоту ВСУ под Купянском

"Грады" уничтожили укрепленные позиции и пехоту ВСУ под Купянском - РИА Новости, 12.01.2024

"Грады" уничтожили укрепленные позиции и пехоту ВСУ под Купянском

Расчеты систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Запад" уничтожили украинские укрепленные позиции вместе с пехотой на Купянском направлении,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:09

2024-01-12T05:09

2024-01-12T09:13

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ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Расчеты систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Запад" уничтожили украинские укрепленные позиции вместе с пехотой на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. "Ночной удар в этот раз расчеты РСЗО "Град" на Купянском направлении нанесли по выявленным замаскированным укрепленным позициям и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям", — рассказали в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что артиллеристы работают круглосуточно и в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела.Кроме того, танкисты группировки войск "Запад" организовали засаду на колонну техники ВСУ на Купянском направлении.На первом этапе подготовки засады экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесной местности."При обнаружении бронемашин противника с помощью комбинированных ночных прицелов экипажи открыли огонь по целям. Уничтожив головную и замыкающую машины колонны бронетехники противника, танкисты беглым огнем уничтожили всю оставшуюся технику противника без возможности отступления или маневрирования", — указали в оборонном ведомстве.По данным Минобороны, за сутки на Купянском направлении Украина потеряла около 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение украинских укреплений системой залпового огня БМ-21 "Град” Расчеты систем залпового огня БМ-21 "Град” группировки войск “Запад” уничтожили в ночное время украинские укрепленные позиции вместе с пехотой на купянском направлении. 2024-01-12T05:09 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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