https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845113.html
Расчеты БПЛА тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в районе Соледара
Расчеты БПЛА тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 12.01.2024
Расчеты БПЛА тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в районе Соледара
Расчеты БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу украинской пехоты в районе Соледара, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:04
2024-01-12T05:04
2024-01-12T09:25
специальная военная операция на украине
соледар
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920861763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d015c3571ae60da87e1386840b4be48c.jpg
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Расчеты БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу украинской пехоты в районе Соледара, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к устройству со сбросом боеприпасами оператор БЛА подлетел к позиции противника и определил цель для поражения – четыре военнослужащих ВСУ, перемещающиеся вдоль позиции. Несколько секунд на корректировку и наведение. Дальше сброс ВОГа, попадание в противника и его уничтожение. Ни одному из четырех боевиков не удалось остаться в живых", - сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что поддержка расчетами БПЛА штурмовых групп ВДВ позволила десантникам зайти на позиции ВСУ, зачистить их и закрепиться.
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920844733.html
соледар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920861763_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_705f9b4752005f17f244654921ae297c.jpg
Уничтожение пехоты ВСУ в районе Соледара
Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили сбросами боеприпасов с квадрокоптера группу украинской пехоты в районе Соледара, что позволило штурмовикам занять позиции ВСУ.
2024-01-12T05:04
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соледар, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты БПЛА тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в районе Соледара
МО: расчеты БПЛА тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в районе Соледара