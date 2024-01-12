https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845113.html

Расчеты БПЛА тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в районе Соледара

Расчеты БПЛА тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 12.01.2024

Расчеты БПЛА тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в районе Соледара

Расчеты БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу украинской пехоты в районе Соледара, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:04

2024-01-12T05:04

2024-01-12T09:25

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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Расчеты БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу украинской пехоты в районе Соледара, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к устройству со сбросом боеприпасами оператор БЛА подлетел к позиции противника и определил цель для поражения – четыре военнослужащих ВСУ, перемещающиеся вдоль позиции. Несколько секунд на корректировку и наведение. Дальше сброс ВОГа, попадание в противника и его уничтожение. Ни одному из четырех боевиков не удалось остаться в живых", - сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что поддержка расчетами БПЛА штурмовых групп ВДВ позволила десантникам зайти на позиции ВСУ, зачистить их и закрепиться.

https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920844733.html

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Уничтожение пехоты ВСУ в районе Соледара Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили сбросами боеприпасов с квадрокоптера группу украинской пехоты в районе Соледара, что позволило штурмовикам занять позиции ВСУ. 2024-01-12T05:04 true PT0M53S

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соледар, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность