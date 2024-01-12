https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920841977.html
Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области
Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.01.2024
Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области
Минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:02
2024-01-12T04:02
2024-01-12T04:02
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_c3d4420bc78f71f2491f950307886d15.jpg
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения Воздушно-десантных войск продолжают наносить огневое поражение украинским формированиям на правом берегу и в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Разведка десантников вскрыла огневую позицию миномета ВСУ на одном из островов реки в зоне ответственности подразделений ВДВ, который вел беспокоящий огонь по позициям российских подразделений", - отметили в Минобороны. Уточняется, что десантники уничтожили цель огнем из миномета 2Б14 "Поднос".
https://ria.ru/20240111/medvedev-1920744136.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9744481c9b23307ca43c7fdc3bb15350.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области
МО: десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области