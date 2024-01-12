Рейтинг@Mail.ru
Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920841977.html
Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области
Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.01.2024
Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области
Минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:02
2024-01-12T04:02
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_c3d4420bc78f71f2491f950307886d15.jpg
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения Воздушно-десантных войск продолжают наносить огневое поражение украинским формированиям на правом берегу и в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Разведка десантников вскрыла огневую позицию миномета ВСУ на одном из островов реки в зоне ответственности подразделений ВДВ, который вел беспокоящий огонь по позициям российских подразделений", - отметили в Минобороны. Уточняется, что десантники уничтожили цель огнем из миномета 2Б14 "Поднос".
https://ria.ru/20240111/medvedev-1920744136.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9744481c9b23307ca43c7fdc3bb15350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области

МО: десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения Воздушно-десантных войск продолжают наносить огневое поражение украинским формированиям на правом берегу и в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Разведка десантников вскрыла огневую позицию миномета ВСУ на одном из островов реки в зоне ответственности подразделений ВДВ, который вел беспокоящий огонь по позициям российских подразделений", - отметили в Минобороны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Медведев рассказал, какое оружие еще не использовала Россия на Украине
Вчера, 15:18
Уточняется, что десантники уничтожили цель огнем из миномета 2Б14 "Поднос".
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала