https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920841977.html

Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области

Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.01.2024

Десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в Херсонской области

Минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T04:02

2024-01-12T04:02

2024-01-12T04:02

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_c3d4420bc78f71f2491f950307886d15.jpg

ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения Воздушно-десантных войск продолжают наносить огневое поражение украинским формированиям на правом берегу и в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Разведка десантников вскрыла огневую позицию миномета ВСУ на одном из островов реки в зоне ответственности подразделений ВДВ, который вел беспокоящий огонь по позициям российских подразделений", - отметили в Минобороны. Уточняется, что десантники уничтожили цель огнем из миномета 2Б14 "Поднос".

https://ria.ru/20240111/medvedev-1920744136.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность