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Покалеченную сову нашли в уфимском роддоме - РИА Новости, 12.01.2024
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13:52 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/sova-1920927510.html
Покалеченную сову нашли в уфимском роддоме
Покалеченную сову нашли в уфимском роддоме - РИА Новости, 12.01.2024
Покалеченную сову нашли в уфимском роддоме
Пациентка уфимского родильного дома нашла на территории больницы травмированную сову, специалисты диагностировали у самки черепно-мозговую травму, сообщил РИА... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:52
2024-01-12T13:52
уфа
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УФА, 12 янв – РИА Новости. Пациентка уфимского родильного дома нашла на территории больницы травмированную сову, специалисты диагностировали у самки черепно-мозговую травму, сообщил РИА Новости руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников. "В уфимский роддом пришла не типичная пациентка. Вернее, прилетела. В первую очередь на нее обратила внимание другая посетительница учреждения и обратилась в центральную горветстанцию Уфы, а уже там ей дали номер Центра реабилитации. Сотрудники роддома забрали сову в подсобное помещение и дождались приезда помощи", - написал Стрельников в Telegram-канале центра. По его словам, сова оказалась самкой, ее обследовали в ветеринарной клинике и отправились в центр реабилитации диких животных. "Переломов у нее нет, легкие относительно "живые", сова довольно упитанная, на удивление. Визуальных травм не нашли. Есть замедленная реакция зрачков, поэтому склоняемся в пользу черепно-мозговой травмы. Есть предположение, то она могла чего-то нанюхаться в воздухе, либо обмерзла и врезалась", - пояснил РИА Новости Стрельников.
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уфа
Уфа
Покалеченную сову нашли в уфимском роддоме

Пациентка уфимского роддома нашла на территории больницы травмированную сову

© Фото : Центр реабилитации диких животных "Пин и Пуф"Травмированная сова, найденная на территории уфимского родильного дома
Травмированная сова, найденная на территории уфимского родильного дома - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Центр реабилитации диких животных "Пин и Пуф"
Травмированная сова, найденная на территории уфимского родильного дома
Читать ria.ru в
УФА, 12 янв – РИА Новости. Пациентка уфимского родильного дома нашла на территории больницы травмированную сову, специалисты диагностировали у самки черепно-мозговую травму, сообщил РИА Новости руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников.
"В уфимский роддом пришла не типичная пациентка. Вернее, прилетела. В первую очередь на нее обратила внимание другая посетительница учреждения и обратилась в центральную горветстанцию Уфы, а уже там ей дали номер Центра реабилитации. Сотрудники роддома забрали сову в подсобное помещение и дождались приезда помощи", - написал Стрельников в Telegram-канале центра.
По его словам, сова оказалась самкой, ее обследовали в ветеринарной клинике и отправились в центр реабилитации диких животных.
"Переломов у нее нет, легкие относительно "живые", сова довольно упитанная, на удивление. Визуальных травм не нашли. Есть замедленная реакция зрачков, поэтому склоняемся в пользу черепно-мозговой травмы. Есть предположение, то она могла чего-то нанюхаться в воздухе, либо обмерзла и врезалась", - пояснил РИА Новости Стрельников.
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