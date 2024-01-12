https://ria.ru/20240112/sova-1920927510.html

Покалеченную сову нашли в уфимском роддоме

Покалеченную сову нашли в уфимском роддоме - РИА Новости, 12.01.2024

Покалеченную сову нашли в уфимском роддоме

Пациентка уфимского родильного дома нашла на территории больницы травмированную сову, специалисты диагностировали у самки черепно-мозговую травму, сообщил РИА... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:52

2024-01-12T13:52

2024-01-12T13:52

уфа

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УФА, 12 янв – РИА Новости. Пациентка уфимского родильного дома нашла на территории больницы травмированную сову, специалисты диагностировали у самки черепно-мозговую травму, сообщил РИА Новости руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников. "В уфимский роддом пришла не типичная пациентка. Вернее, прилетела. В первую очередь на нее обратила внимание другая посетительница учреждения и обратилась в центральную горветстанцию Уфы, а уже там ей дали номер Центра реабилитации. Сотрудники роддома забрали сову в подсобное помещение и дождались приезда помощи", - написал Стрельников в Telegram-канале центра. По его словам, сова оказалась самкой, ее обследовали в ветеринарной клинике и отправились в центр реабилитации диких животных. "Переломов у нее нет, легкие относительно "живые", сова довольно упитанная, на удивление. Визуальных травм не нашли. Есть замедленная реакция зрачков, поэтому склоняемся в пользу черепно-мозговой травмы. Есть предположение, то она могла чего-то нанюхаться в воздухе, либо обмерзла и врезалась", - пояснил РИА Новости Стрельников.

https://ria.ru/20231130/orlan-1912947100.html

уфа

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уфа