https://ria.ru/20240112/sotrudnichestvo-1920977357.html

Sputnik начинает сотрудничество с филиппинскими вузами

Sputnik начинает сотрудничество с филиппинскими вузами - РИА Новости, 12.01.2024

Sputnik начинает сотрудничество с филиппинскими вузами

Информационное агентство и радио Sputnik впервые подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Филиппин. Партнером Sputnik стал Университет Новой Эры – РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:17

2024-01-12T16:17

2024-01-12T16:18

россия

филиппины

sputnik

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik впервые подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Филиппин. Партнером Sputnik стал Университет Новой Эры – один из крупнейших вузов Филиппин, осуществляющих подготовку специалистов в области коммуникаций и международных отношений.Подписи под документом поставили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и президент Университета Новой Эры доктор Альберто Доминго-младший."Подписание меморандума о взаимопонимании со Sputnik – это монументальный шаг в развитии международной партнерской сети нашего университета, особенно это соглашение важно для нашего Колледжа коммуникаций, так как позволит нам достичь нового уровня в подготовке студентов в области журналистики и радиовещания. Новые совместные проекты, которые появятся в результате этого соглашения, не заставят себя долго ждать", - отметил профессор Доминго по итогам подписания."Неформальное сотрудничество между Университетом Новой Эры и агентством Sputnik началось еще несколько лет назад. И вот теперь мы договорились о заключении меморандума о взаимопонимании, чтобы официально закрепить наше сотрудничество и разработать ряд мероприятий, которые, как я надеюсь, принесут пользу нам обоим", - подчеркнул директор Центра изучения России, декан Факультета международных отношений Университета Новой Эры Карлос Табунда.Университет Новой Эры– частное некоммерческое учебное заведение, действующее под эгидой филиппинской католической церкви и расположенное в городе Кесон-Сити (Филиппины). Университетпредлагает обучение по широкому кругу образовательных программ, в том числе, и для зарубежных студентов. С 2021 года при университете функционирует Центр изучения России, целью которого является развитие партнерских связей с российскими учебными заведениями и предприятиями.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.

https://ria.ru/20231201/sputnik-1913118828.html

https://ria.ru/20231207/master-klass-1914427406.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, филиппины, sputnik