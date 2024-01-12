https://ria.ru/20240112/sotrudnichestvo-1920977357.html
Sputnik начинает сотрудничество с филиппинскими вузами
Sputnik начинает сотрудничество с филиппинскими вузами - РИА Новости, 12.01.2024
Sputnik начинает сотрудничество с филиппинскими вузами
Информационное агентство и радио Sputnik впервые подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Филиппин. Партнером Sputnik стал Университет Новой Эры – РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:17
2024-01-12T16:17
2024-01-12T16:18
россия
филиппины
sputnik
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik впервые подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Филиппин. Партнером Sputnik стал Университет Новой Эры – один из крупнейших вузов Филиппин, осуществляющих подготовку специалистов в области коммуникаций и международных отношений.Подписи под документом поставили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и президент Университета Новой Эры доктор Альберто Доминго-младший."Подписание меморандума о взаимопонимании со Sputnik – это монументальный шаг в развитии международной партнерской сети нашего университета, особенно это соглашение важно для нашего Колледжа коммуникаций, так как позволит нам достичь нового уровня в подготовке студентов в области журналистики и радиовещания. Новые совместные проекты, которые появятся в результате этого соглашения, не заставят себя долго ждать", - отметил профессор Доминго по итогам подписания."Неформальное сотрудничество между Университетом Новой Эры и агентством Sputnik началось еще несколько лет назад. И вот теперь мы договорились о заключении меморандума о взаимопонимании, чтобы официально закрепить наше сотрудничество и разработать ряд мероприятий, которые, как я надеюсь, принесут пользу нам обоим", - подчеркнул директор Центра изучения России, декан Факультета международных отношений Университета Новой Эры Карлос Табунда.Университет Новой Эры– частное некоммерческое учебное заведение, действующее под эгидой филиппинской католической церкви и расположенное в городе Кесон-Сити (Филиппины). Университетпредлагает обучение по широкому кругу образовательных программ, в том числе, и для зарубежных студентов. С 2021 года при университете функционирует Центр изучения России, целью которого является развитие партнерских связей с российскими учебными заведениями и предприятиями.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
https://ria.ru/20231201/sputnik-1913118828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, филиппины, sputnik
Россия, Филиппины, Sputnik
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik впервые подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Филиппин. Партнером Sputnik стал Университет Новой Эры – один из крупнейших вузов Филиппин, осуществляющих подготовку специалистов в области коммуникаций и международных отношений.
Подписи под документом поставили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и президент Университета Новой Эры доктор Альберто Доминго-младший.
Sputnik расширяет партнерскую сеть в Северной Африке
"Подписание меморандума о взаимопонимании со Sputnik – это монументальный шаг в развитии международной партнерской сети нашего университета, особенно это соглашение важно для нашего Колледжа коммуникаций, так как позволит нам достичь нового уровня в подготовке студентов в области журналистики и радиовещания. Новые совместные проекты, которые появятся в результате этого соглашения, не заставят себя долго ждать", - отметил профессор Доминго по итогам подписания.
"Неформальное сотрудничество между Университетом Новой Эры и агентством Sputnik началось еще несколько лет назад. И вот теперь мы договорились о заключении меморандума о взаимопонимании, чтобы официально закрепить наше сотрудничество и разработать ряд мероприятий, которые, как я надеюсь, принесут пользу нам обоим", - подчеркнул директор Центра изучения России, декан Факультета международных отношений Университета Новой Эры Карлос Табунда.
Очный мастер-класс SputnikPro впервые прошел для информагентства Алжира
Университет Новой Эры– частное некоммерческое учебное заведение, действующее под эгидой филиппинской католической церкви и расположенное в городе Кесон-Сити (Филиппины). Университетпредлагает обучение по широкому кругу образовательных программ, в том числе, и для зарубежных студентов. С 2021 года при университете функционирует Центр изучения России, целью которого является развитие партнерских связей с российскими учебными заведениями и предприятиями.
SputnikPro
– проект международного информационного агентства и радио Sputnik
для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.