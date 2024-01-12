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Британия в новом соглашении с Украиной не подтверждает конфликт с Россией - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:09 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/soglashenie-1921049103.html
Британия в новом соглашении с Украиной не подтверждает конфликт с Россией
Британия в новом соглашении с Украиной не подтверждает конфликт с Россией - РИА Новости, 12.01.2024
Британия в новом соглашении с Украиной не подтверждает конфликт с Россией
Новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом не предусматривает участие Британии в конфликте с Россией, однако обещает... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:09
2024-01-12T20:09
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
сергей лавров
россия
киев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом не предусматривает участие Британии в конфликте с Россией, однако обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны, свидетельствует документ, опубликованный в пятницу на сайте Владимира Зеленского. Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом был подписан в пятницу британским премьером Риши Сунаком и Владимиром Зеленским. Он рассчитан на 10 лет, Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Договор состоит из девяти частей – оборона и безопасность, морская безопасность, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, защита критической инфраструктуры, работа с пропагандой, кибербезопасностью, организованной преступностью, фискальная поддержка, восстановление Украины. Согласно документу, Британия остается ведущим партнером Украины в предоставления военной помощи для защиты украинской территории, включая свободную экономическую зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан, оказание помощи в развитии ВСУ, "определяя приоритетами противовоздушную оборону, артиллерию и средства огневого поражения дальнего действия, бронетехнику". Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. "Королевство будет поощрять свою оборонную промышленность работать с Украиной для поддержки локализации ремонта, технического обслуживания и производства оборонной продукции Соединенного королевства на Украине… Участники будут работать вместе над сотрудничеством в сфере разведки и безопасности", - говорится в документе. При этом стороны поддерживают усиление санкций против РФ, стремление Украины стать членом НАТО, внедрение Киевом требуемых реформ. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240112/vydelenie-1921043789.html
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украина, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров, россия, киев, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Россия, Киев, Риши Сунак
Британия в новом соглашении с Украиной не подтверждает конфликт с Россией

Лондон в новом соглашении с Киевом не подтверждает участие в конфликте с Россией

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом не предусматривает участие Британии в конфликте с Россией, однако обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны, свидетельствует документ, опубликованный в пятницу на сайте Владимира Зеленского.
Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом был подписан в пятницу британским премьером Риши Сунаком и Владимиром Зеленским. Он рассчитан на 10 лет, Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Договор состоит из девяти частей – оборона и безопасность, морская безопасность, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, защита критической инфраструктуры, работа с пропагандой, кибербезопасностью, организованной преступностью, фискальная поддержка, восстановление Украины.
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Согласно документу, Британия остается ведущим партнером Украины в предоставления военной помощи для защиты украинской территории, включая свободную экономическую зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан, оказание помощи в развитии ВСУ, "определяя приоритетами противовоздушную оборону, артиллерию и средства огневого поражения дальнего действия, бронетехнику". Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. "Королевство будет поощрять свою оборонную промышленность работать с Украиной для поддержки локализации ремонта, технического обслуживания и производства оборонной продукции Соединенного королевства на Украине… Участники будут работать вместе над сотрудничеством в сфере разведки и безопасности", - говорится в документе.
При этом стороны поддерживают усиление санкций против РФ, стремление Украины стать членом НАТО, внедрение Киевом требуемых реформ. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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