https://ria.ru/20240112/sobaka-1920877840.html
В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте
В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте - РИА Новости, 12.01.2024
В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте
Заявление в полицию написал отец четырехлетнего мальчика, которого питбуль укусил в лицо в лифте в Краснодаре, сообщили в городском УМВД. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:55
2024-01-12T10:55
2024-01-12T10:55
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Заявление в полицию написал отец четырехлетнего мальчика, которого питбуль укусил в лицо в лифте в Краснодаре, сообщили в городском УМВД. На распространенных в сети кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в кабину лифта заходит мужчина с собакой, на которой есть намордник, но через несколько секунд она вырывается и нападет на ребенка. При этом намордник животного уже соскочил. Хозяин оттащил собаку и вышел с ней из лифта. "Собака напала на ребенка в лифте. С заявлением о нападении в лифте питбуля на четырехлетнего ребенка обратился отец несовершеннолетней. В настоящее время устанавливается степень причиненного мальчику вреда здоровью, после чего будет принято законное решение", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, инцидент произошел 7 января. Питбуль укусил мальчика в лицо.
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происшествия, краснодар
В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте
В Краснодаре питбуль напал на четырехлетнего мальчика в лифте
КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Заявление в полицию написал отец четырехлетнего мальчика, которого питбуль укусил в лицо в лифте в Краснодаре, сообщили в городском УМВД.
На распространенных в сети кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в кабину лифта заходит мужчина с собакой, на которой есть намордник, но через несколько секунд она вырывается и нападет на ребенка. При этом намордник животного уже соскочил. Хозяин оттащил собаку и вышел с ней из лифта.
«
"Собака напала на ребенка в лифте. С заявлением о нападении в лифте питбуля на четырехлетнего ребенка обратился отец несовершеннолетней. В настоящее время устанавливается степень причиненного мальчику вреда здоровью, после чего будет принято законное решение", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, инцидент произошел 7 января. Питбуль укусил мальчика в лицо.
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