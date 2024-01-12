https://ria.ru/20240112/sobaka-1920877840.html

В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте

В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте - РИА Новости, 12.01.2024

В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте

Заявление в полицию написал отец четырехлетнего мальчика, которого питбуль укусил в лицо в лифте в Краснодаре, сообщили в городском УМВД. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:55

2024-01-12T10:55

2024-01-12T10:55

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Заявление в полицию написал отец четырехлетнего мальчика, которого питбуль укусил в лицо в лифте в Краснодаре, сообщили в городском УМВД. На распространенных в сети кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в кабину лифта заходит мужчина с собакой, на которой есть намордник, но через несколько секунд она вырывается и нападет на ребенка. При этом намордник животного уже соскочил. Хозяин оттащил собаку и вышел с ней из лифта. "Собака напала на ребенка в лифте. С заявлением о нападении в лифте питбуля на четырехлетнего ребенка обратился отец несовершеннолетней. В настоящее время устанавливается степень причиненного мальчику вреда здоровью, после чего будет принято законное решение", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, инцидент произошел 7 января. Питбуль укусил мальчика в лицо.

https://ria.ru/20231213/sobaki-1915638210.html

краснодар

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происшествия, краснодар