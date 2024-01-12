https://ria.ru/20240112/shuba-1920963761.html

Саратовский губернатор оценил новость о запрете чиновникам носить шубы

Саратовский губернатор оценил новость о запрете чиновникам носить шубы - РИА Новости, 12.01.2024

Саратовский губернатор оценил новость о запрете чиновникам носить шубы

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, комментируя сообщение о запрете на ношение верхней одежды из натурального меха и кожи для чиновников региона на... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:29

2024-01-12T15:29

2024-01-12T15:29

общество

роман бусаргин

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САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, комментируя сообщение о запрете на ношение верхней одежды из натурального меха и кожи для чиновников региона на публике, назвал его юмористическим. Ранее местное информагентство "Взгляд-инфо" со ссылкой на источники в аппарате главы региона сообщило, что с нового года в правительстве Саратовской области чиновникам негласно якобы настоятельно рекомендовано отказаться от шуб и одежды из дорогой натуральной кожи на публичных мероприятиях, включая встречи с населением в присутствии СМИ, чтобы показать "единство с народом или хотя бы близость к нему". В пресс-службе губернатора заявили РИА Новости, что никаких подобных запретов не вводилось, а госслужащие только должны придерживаться делового стиля одежды, "как и всегда это было". "Регулярно просматриваю новостную ленту не только по долгу службы, но и потому что часто можно встретить интересные истории, иногда даже юмористического характера, как вот вчера, например, что запретили в шубах ходить. Думаю, надо выкинуть шубу, только надо ее сначала купить", - сказал с улыбкой Бусаргин на торжественном мероприятии ко Дню российской печати, видеозапись которого опубликована на странице министерства печати и массовых коммуникаций региона в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240110/shapka-1920505421.html

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общество, роман бусаргин