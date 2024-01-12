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Саратовский губернатор оценил новость о запрете чиновникам носить шубы - РИА Новости, 12.01.2024
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15:29 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/shuba-1920963761.html
Саратовский губернатор оценил новость о запрете чиновникам носить шубы
Саратовский губернатор оценил новость о запрете чиновникам носить шубы - РИА Новости, 12.01.2024
Саратовский губернатор оценил новость о запрете чиновникам носить шубы
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, комментируя сообщение о запрете на ношение верхней одежды из натурального меха и кожи для чиновников региона на... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:29
2024-01-12T15:29
общество
роман бусаргин
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САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, комментируя сообщение о запрете на ношение верхней одежды из натурального меха и кожи для чиновников региона на публике, назвал его юмористическим. Ранее местное информагентство "Взгляд-инфо" со ссылкой на источники в аппарате главы региона сообщило, что с нового года в правительстве Саратовской области чиновникам негласно якобы настоятельно рекомендовано отказаться от шуб и одежды из дорогой натуральной кожи на публичных мероприятиях, включая встречи с населением в присутствии СМИ, чтобы показать "единство с народом или хотя бы близость к нему". В пресс-службе губернатора заявили РИА Новости, что никаких подобных запретов не вводилось, а госслужащие только должны придерживаться делового стиля одежды, "как и всегда это было". "Регулярно просматриваю новостную ленту не только по долгу службы, но и потому что часто можно встретить интересные истории, иногда даже юмористического характера, как вот вчера, например, что запретили в шубах ходить. Думаю, надо выкинуть шубу, только надо ее сначала купить", - сказал с улыбкой Бусаргин на торжественном мероприятии ко Дню российской печати, видеозапись которого опубликована на странице министерства печати и массовых коммуникаций региона в соцсети "ВКонтакте".
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общество, роман бусаргин
Общество, Роман Бусаргин
Саратовский губернатор оценил новость о запрете чиновникам носить шубы

Бусаргин назвал новость о запрете чиновникам носить шубы юмористической

© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области Роман Бусаргин
Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области
Роман Бусаргин. Архивное фото
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САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, комментируя сообщение о запрете на ношение верхней одежды из натурального меха и кожи для чиновников региона на публике, назвал его юмористическим.
Ранее местное информагентство "Взгляд-инфо" со ссылкой на источники в аппарате главы региона сообщило, что с нового года в правительстве Саратовской области чиновникам негласно якобы настоятельно рекомендовано отказаться от шуб и одежды из дорогой натуральной кожи на публичных мероприятиях, включая встречи с населением в присутствии СМИ, чтобы показать "единство с народом или хотя бы близость к нему".
В пресс-службе губернатора заявили РИА Новости, что никаких подобных запретов не вводилось, а госслужащие только должны придерживаться делового стиля одежды, "как и всегда это было".
«
"Регулярно просматриваю новостную ленту не только по долгу службы, но и потому что часто можно встретить интересные истории, иногда даже юмористического характера, как вот вчера, например, что запретили в шубах ходить. Думаю, надо выкинуть шубу, только надо ее сначала купить", - сказал с улыбкой Бусаргин на торжественном мероприятии ко Дню российской печати, видеозапись которого опубликована на странице министерства печати и массовых коммуникаций региона в соцсети "ВКонтакте".
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