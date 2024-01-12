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Украинский генерал призвал США поставить ВСУ устаревшие штурмовики - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 12.01.2024 (обновлено: 21:28 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/shturmoviki-1921047833.html
Украинский генерал призвал США поставить ВСУ устаревшие штурмовики
Украинский генерал призвал США поставить ВСУ устаревшие штурмовики - РИА Новости, 12.01.2024
Украинский генерал призвал США поставить ВСУ устаревшие штурмовики
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters призвал поставить Киеву штурмовики A-10, которые приняли на... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:58
2024-01-12T21:28
специальная военная операция на украине
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россия
киев
александр сырский
сергей лавров
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters призвал поставить Киеву штурмовики A-10, которые приняли на вооружение в США еще в 70-х годах.&quot;Я бы сказал о A-10 в качестве варианта, если нам их дадут. &lt;...&gt; Это не новая техника, но надежная, которая хорошо себя продемонстрировала во многих конфликтах&quot;, — сказал собеседник агентства.По его мнению, подобные самолеты смогут оказывать поддержку наземным силам. Кроме того, как считает Сырский, важную роль могли бы сыграть поставки американских ударных вертолетов Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также Black Hawk.Летом прошлого года в Киеве заявляли, что им не нужны "старые" штурмовики A-10. Тогда советник бывшего главы Минобороны Украины Юрий Сак отметил, что они "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты". Он подчеркнул, что страна нуждается в "более современных" F-16.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что страна намерена отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.Как подчеркивал посол России в Гааге Александр Шульгин, Нидерланды "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.По данным издания Berlingske, Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сомнение в задержке поставок.
https://ria.ru/20231210/shturmoviki-1914878127.html
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украина, россия, киев, александр сырский, сергей лавров, александр шульгин, нато, вооруженные силы украины, f-16, mcdonnell douglas ah-64 apache, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Александр Сырский, Сергей Лавров, Александр Шульгин, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, McDonnell Douglas AH-64 Apache, Нидерланды
Украинский генерал призвал США поставить ВСУ устаревшие штурмовики

Генерал ВСУ Сырский призвал поставить Киеву старые американские штурмовики A-10

© Фото : Вооруженные силы ЭстонииАмериканский штурмовик А-10
Американский штурмовик А-10 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Вооруженные силы Эстонии
Американский штурмовик А-10. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters призвал поставить Киеву штурмовики A-10, которые приняли на вооружение в США еще в 70-х годах.
«

"Я бы сказал о A-10 в качестве варианта, если нам их дадут. <...> Это не новая техника, но надежная, которая хорошо себя продемонстрировала во многих конфликтах", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, подобные самолеты смогут оказывать поддержку наземным силам. Кроме того, как считает Сырский, важную роль могли бы сыграть поставки американских ударных вертолетов Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также Black Hawk.
Летом прошлого года в Киеве заявляли, что им не нужны "старые" штурмовики A-10. Тогда советник бывшего главы Минобороны Украины Юрий Сак отметил, что они "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты". Он подчеркнул, что страна нуждается в "более современных" F-16.
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Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что страна намерена отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
Как подчеркивал посол России в Гааге Александр Шульгин, Нидерланды "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
По данным издания Berlingske, Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сомнение в задержке поставок.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевАлександр СырскийСергей ЛавровАлександр ШульгинНАТОВооруженные силы УкраиныF-16McDonnell Douglas AH-64 ApacheНидерланды
 
 
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