https://ria.ru/20240112/shturmoviki-1921047833.html

Украинский генерал призвал США поставить ВСУ устаревшие штурмовики

Украинский генерал призвал США поставить ВСУ устаревшие штурмовики - РИА Новости, 12.01.2024

Украинский генерал призвал США поставить ВСУ устаревшие штурмовики

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters призвал поставить Киеву штурмовики A-10, которые приняли на... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:58

2024-01-12T19:58

2024-01-12T21:28

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters призвал поставить Киеву штурмовики A-10, которые приняли на вооружение в США еще в 70-х годах."Я бы сказал о A-10 в качестве варианта, если нам их дадут. <...> Это не новая техника, но надежная, которая хорошо себя продемонстрировала во многих конфликтах", — сказал собеседник агентства.По его мнению, подобные самолеты смогут оказывать поддержку наземным силам. Кроме того, как считает Сырский, важную роль могли бы сыграть поставки американских ударных вертолетов Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также Black Hawk.Летом прошлого года в Киеве заявляли, что им не нужны "старые" штурмовики A-10. Тогда советник бывшего главы Минобороны Украины Юрий Сак отметил, что они "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты". Он подчеркнул, что страна нуждается в "более современных" F-16.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что страна намерена отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.Как подчеркивал посол России в Гааге Александр Шульгин, Нидерланды "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.По данным издания Berlingske, Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сомнение в задержке поставок.

https://ria.ru/20231210/shturmoviki-1914878127.html

https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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