Украинский генерал призвал США поставить ВСУ устаревшие штурмовики
Генерал ВСУ Сырский призвал поставить Киеву старые американские штурмовики A-10
Американский штурмовик А-10. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters призвал поставить Киеву штурмовики A-10, которые приняли на вооружение в США еще в 70-х годах.
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"Я бы сказал о A-10 в качестве варианта, если нам их дадут. <...> Это не новая техника, но надежная, которая хорошо себя продемонстрировала во многих конфликтах", — сказал собеседник агентства.
По его мнению, подобные самолеты смогут оказывать поддержку наземным силам. Кроме того, как считает Сырский, важную роль могли бы сыграть поставки американских ударных вертолетов Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также Black Hawk.
Летом прошлого года в Киеве заявляли, что им не нужны "старые" штурмовики A-10. Тогда советник бывшего главы Минобороны Украины Юрий Сак отметил, что они "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты". Он подчеркнул, что страна нуждается в "более современных" F-16.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что страна намерена отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
Как подчеркивал посол России в Гааге Александр Шульгин, Нидерланды "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
По данным издания Berlingske, Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сомнение в задержке поставок.