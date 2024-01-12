https://ria.ru/20240112/sertifikat-1920962042.html

Винодельня "Кубань-Вино" получила сертификат "Сделано в России"

Винодельня "Кубань-Вино" получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 12.01.2024

Винодельня "Кубань-Вино" получила сертификат "Сделано в России"

Винодельня "Кубань-Вино" получила сертификат качества "Сделано в России" на сухое белое вино Chateau Tamagne Терруар Шардоне в 2023 году, сообщает Российский... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:22

2024-01-12T15:22

2024-01-12T15:22

экономика

россия

алкоголь

вино

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Винодельня "Кубань-Вино" получила сертификат качества "Сделано в России" на сухое белое вино Chateau Tamagne Терруар Шардоне в 2023 году, сообщает Российский экспортный центр."Сертификат "Сделано в России" - это не только подтверждение качества и конкурентоспособности продукции, но и возможность продвижения на внешние рынки под национальным брендом при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) и Фонда Росконгресс. Российское вино - сложный экспортный продукт, поэтому расширение географии - это крайне трудоемкий, неспешный, но важный процесс, отмечают в компании", - говорится в сообщении."Кубань-Вино" - одна из крупнейших виноделен России по производству тихих и игристых вин, создана еще в 1956 году, а в 2003 году вошла в состав группы компаний "Ариант".Винодельня работает по принципу производства полного цикла: от саженца до бутылки. Сегодня "Кубань-Вино" - это три собственных винодельческих центра, около 100 миллионов бутылок тихих и игристых вин в год, более 9 тысяч гектаров виноградников, раскинувшихся на Таманском полуострове и в Анапском районе. Беспрецедентные масштабы даже для европейского виноделия.Однако, отмечают в РЭЦ, секрет успеха винодельни не только в масштабах, но и в подходе к производству: это современный, технологичный и даже наукоемкий процесс. Новейшее оборудование, лучшие специалисты, отточенные до совершенства технологии каждого звена производственной цепочки - все это позволяет создавать достойные, высококачественные вина, которые по достоинству оценены профессионалами не только в России, но и за рубежом. Сегодня в портфеле предприятия четыре основных бренда: Chateau Tamagne ("Шато Тамань"), ARISTOV, "Кубань-Вино" и "Высокий берег".Собственная сырьевая база - это серьезное конкурентное преимущество. "Кубань-Вино" имеет возможность производить качественные вина в тех масштабах, которые требует рынок. Стабильный рост компании обеспечивает собственный питомник виноградных саженцев. Его масштаб, оснащение и производительность позволяют уверенно говорить о том, что в России аналогов ему нет. Мощность, с которой сегодня работает эта площадка, уже позволила на 100% закрыть собственные потребности в посадочном материале."В настоящее время экспортная деятельность переживает период "переосмысления". Ранее сформированные цепочки существенно корректируются, отдельные направления фактически аннулированы. Тем не менее сохраняется ряд возможностей, в частности это страны СНГ/ЕАЭС, Азия. Именно в это время необходимо системно и собранно подойти к решению задач экспортного продвижения, подготовить аналитическую базу и маркетинговый инструментарий, который позволит в среднесрочной перспективе обеспечить достижение требуемых показателей в тех регионах, которые остаются открытыми для российского экспорта винодельческой продукции. Разумеется, в эти дни важнейшая задача - это сохранение и развитие внутреннего рынка, но мы стараемся не тратить время даром и заложить основы для рывка в экспорте после нормализации международной обстановки", - приводятся в сообщении слова директора департамента продаж HoReCa и экспорта Эдуарда Долгина.Развитием экспорта широкого ассортимента тихих и игристых вин различных брендов винодельня занимается с 2015 года. Первым экспортным партнером был Китай.Продвигать продукцию на новые рынки компании помогают меры поддержки национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и Российского экспортного центра. Такие, например, как участие в выставочных мероприятиях, поиск иностранного партнера, сертификация по программе Made in Russia.Стоит отметить, что 2021 год для "Кубань-Вино" был рекордным по завоеванию новых рынков. Компания открыла сразу 9 экспортных направлений. Впервые отправили партии вин в Уганду, Тайвань, Таджикистан, Южную Корею, Израиль, также удалось организовать поставки в Латвию, Эстонию, Словению и Швейцарию. По итогам 2021 года "Кубань-Вино" отправила на экспорт 550 тысяч бутылок, что так же можно назвать внутренним рекордом компании.Всего до 2022 года география экспорта "Кубань-Вино" охватывала более 20 стран, в том числе Японию, Китай, Малайзию, Южную Корею, Финляндию, Испанию, Бразилию, Уганду, Турцию, Казахстан и другие страны.Расширении географии экспортных поставок играет стратегическую роль в развитии компании, так как позволяет знакомиться с совершенно разным потребителем, с различными предпочтениями, ожиданиями и возможностями. Взаимодействие с мировым рынком дает компании шанс контролировать рыночную ситуацию, меняться, развиваться и сохранять свою актуальность для потребителей.

https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html

https://ria.ru/20231229/rets-1918924380.html

https://ria.ru/20231228/tovary-1918690604.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, алкоголь, вино, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)