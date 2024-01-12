https://ria.ru/20240112/sanktsii-1920974175.html

США наложат на Иран новые санкции, считает эксперт

США наложат на Иран новые санкции, считает эксперт - РИА Новости, 12.01.2024

США наложат на Иран новые санкции, считает эксперт

США связывают операции хуситов (правящее на севере и в центральной части Йемена шиитское движение "Ансар Алла") с Ираном, поэтому наложат на Тегеран новые... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:03

2024-01-12T16:03

2024-01-12T16:03

в мире

тегеран (город)

сша

иран

джо байден

ансар алла

оон

военная операция сша и британии в йемене

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ТЕГЕРАН, 12 янв - РИА Новости. США связывают операции хуситов (правящее на севере и в центральной части Йемена шиитское движение "Ансар Алла") с Ираном, поэтому наложат на Тегеран новые санкции, Иран, следуя предложенной Россией концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, может нейтрализовать часть заговора, организованного против него Западом, заявил РИА Новости иранский аналитик по международным вопросам Рухолла Модаббер. Днем ранее, по сообщению корреспондента РИА Новости, СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда, а также указывающую, что Совбез ООН принимает к сведению право государств-членов защищать, руководствуясь нормами международного права, свои суда от нападений, в том числе тех, которые наносят ущерб правам и свободам судоходства. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. "Учитывая, что США связали операции, проводимые хуситами, с Тегераном… в резолюции Совета безопасности ООН, они обязательно используют против Тегерана свой всегдашний метод – санкции… Тегерану следует знать, что США, Евротройка ни в коем случае не применяют по отношению к нему… дружественный подход и каждый раз под разными предлогами будут использовать против Тегерана инструменты давления", – заявил эксперт. Модаббер прогнозирует, что после принятой СБ ООН резолюции следующим шагом коалиции, сложившейся против исламской республики, будет расширение действующих в отношении Тегерана санкций. В связи с этим, продолжает эксперт, Иран может облегчить тяжесть наложенных на него экономических санкций путем улучшения отношений с дружественными странами, в частности Россией, ОАЭ и Саудовской Аравией. По его словам, следуя предложенной Россией концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, Иран может нейтрализовать часть нового заговора, организованного против него Западом. Ранее в Тегеране отвергали заявления западных стран, в частности, США и Британии, о якобы причастности Тегерана к атакам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на торговые суда в Красном море. Иран подчеркивал, что атаки "групп сопротивления" на Ближнем Востоке, например, сторонников хуситов, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, "эти группировки принимают решения и действуют, исходя из своих собственных принципов и приоритетов, а также интересов своей страны и народа". Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.

https://ria.ru/20240112/konflikt-1920968035.html

https://ria.ru/20240112/ataka-1920940792.html

тегеран (город)

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в мире, тегеран (город), сша, иран, джо байден, ансар алла, оон, военная операция сша и британии в йемене