https://ria.ru/20240112/samara-1920923859.html

В Самаре женщина и подросток насмерть отравились угарным газом

В Самаре женщина и подросток насмерть отравились угарным газом - РИА Новости, 12.01.2024

В Самаре женщина и подросток насмерть отравились угарным газом

Тела женщины и ее 14-летнего сына нашли в квартире в Железнодорожном районе Самары - предположительно, они отравились угарным газом, сообщило следственное... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:42

2024-01-12T13:42

2024-01-12T13:42

происшествия

самара

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САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Тела женщины и ее 14-летнего сына нашли в квартире в Железнодорожном районе Самары - предположительно, они отравились угарным газом, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале. "Сегодня в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Мориза Тореза в Железнодорожном районе города Самары, обнаружены тела женщины и ее 14-летнего сына. По первоначальным данным, причиной смерти могло послужить отравление угарным газом", - говорится в релизе. На место выехали следователи и криминалисты, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240112/pozhar-1920881102.html

самара

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самара