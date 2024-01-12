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В Самаре женщина и подросток насмерть отравились угарным газом - РИА Новости, 12.01.2024
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13:42 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/samara-1920923859.html
В Самаре женщина и подросток насмерть отравились угарным газом
В Самаре женщина и подросток насмерть отравились угарным газом - РИА Новости, 12.01.2024
В Самаре женщина и подросток насмерть отравились угарным газом
Тела женщины и ее 14-летнего сына нашли в квартире в Железнодорожном районе Самары - предположительно, они отравились угарным газом, сообщило следственное... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:42
2024-01-12T13:42
происшествия
самара
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САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Тела женщины и ее 14-летнего сына нашли в квартире в Железнодорожном районе Самары - предположительно, они отравились угарным газом, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале. "Сегодня в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Мориза Тореза в Железнодорожном районе города Самары, обнаружены тела женщины и ее 14-летнего сына. По первоначальным данным, причиной смерти могло послужить отравление угарным газом", - говорится в релизе. На место выехали следователи и криминалисты, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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происшествия, самара
Происшествия, Самара
В Самаре женщина и подросток насмерть отравились угарным газом

В самарской квартире женщина и подросток насмерть отравились угарным газом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Тела женщины и ее 14-летнего сына нашли в квартире в Железнодорожном районе Самары - предположительно, они отравились угарным газом, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале.
"Сегодня в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Мориза Тореза в Железнодорожном районе города Самары, обнаружены тела женщины и ее 14-летнего сына. По первоначальным данным, причиной смерти могло послужить отравление угарным газом", - говорится в релизе.
На место выехали следователи и криминалисты, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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