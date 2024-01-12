https://ria.ru/20240112/rudenya-1921000128.html

Руденя поручил увеличить единовременную региональную выплату контрактникам

Руденя поручил увеличить единовременную региональную выплату контрактникам - РИА Новости, 12.01.2024

Руденя поручил увеличить единовременную региональную выплату контрактникам

Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение об увеличении размера единовременной региональной выплаты жителям, поступившим на военную службу по... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:22

2024-01-12T17:22

2024-01-12T17:22

тверская область

игорь руденя

жилье

сво

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение об увеличении размера единовременной региональной выплаты жителям, поступившим на военную службу по контракту, со 100 тысяч рублей до 305 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Мы приняли такое решение, чтобы усилить поддержку наших воинов, вставших на защиту нашей Родины. Это направление работы является приоритетом для правительства Тверской области. Наши герои, самоотверженно сражающиеся за суверенитет и будущее России, должны чувствовать всестороннюю заботу и поддержку государства, знать, что их семьи будут окружены вниманием и обеспечены всем необходимым", - цитирует пресс-служба Руденю. В сообщении говорится, что в Тверской области действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Помимо выплат это возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продленного дня, организации дополнительного образования, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы. Кроме того, решением главы региона участникам СВО и их семьям введена поддержка до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений. За помощью и консультациями участники и ветераны СВО, члены их семей могут обратиться в региональный филиал фонда "Защитники Отечества". Здесь специалисты помогают решать вопросы назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего. Можно получить юридическую и медицинскую помощь, поддержку в решении бытовых и других вопросов.

https://ria.ru/20240111/tver-1920807026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, жилье, сво