https://ria.ru/20240112/rossiyanin-1920867500.html

ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши

ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши - РИА Новости, 12.01.2024

ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши

В Пензенской области задержали сотрудника режимного предприятия за связь со спецслужбами Польши, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:15

2024-01-12T10:15

2024-01-12T10:47

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пензенская область

польша

россия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Пензенской области задержали сотрудника режимного предприятия за связь со спецслужбами Польши, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области", — указали в ведомстве.По информации следствия, россиянин сам установил и поддерживал контакт с сотрудником польских спецслужб. За передачу информации о работе предприятия он хотел получить помощь в переезде за границу. ФСБ задокументировала противоправные действия мужчины, собиравшего сведения "об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности". Спецслужба также опубликовала видеоролик допроса злоумышленника, на котором он рассказал, что планировал передать данные для нанесения ударов по предприятию в обмен на предоставление "политического убежища"."(Планировал передать. — Прим. ред.) данные об объеме производства, о нахождении, месторасположении цехов, электроподстанций. По электроподстанциям, чтобы если будут наноситься удары, чтобы удары именно по ним, по цехам", — сказал он.Задержанный добавил, что "в целях своей безопасности" хотел передать информацию с территории Казахстана. Более того, он собирался привлечь к дальнейшей передаче данных сотрудников завода, которые имеют доступ "к военной и государственной тайне".В видеоролике, опубликованном ФСБ, показана обнаруженная в квартире мужчины одежда с символикой западных стран и шевронами НАТО, конституция Польши, самоучитель украинского языка, а также коллекция американских автомобильных номерных знаков.Против злоумышленника возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

https://ria.ru/20240105/diversiya-1919871028.html

https://ria.ru/20240110/fsb-1920459613.html

пензенская область

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пензенская область, польша, россия