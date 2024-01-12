https://ria.ru/20240112/rossiyanin-1920867500.html
ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши
ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши - РИА Новости, 12.01.2024
ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши
В Пензенской области задержали сотрудника режимного предприятия за связь со спецслужбами Польши, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:15
2024-01-12T10:15
2024-01-12T10:47
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пензенская область
польша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920869321_367:0:1753:780_1920x0_80_0_0_52170f64df384fea1b7169c694a9fa96.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Пензенской области задержали сотрудника режимного предприятия за связь со спецслужбами Польши, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области", — указали в ведомстве.По информации следствия, россиянин сам установил и поддерживал контакт с сотрудником польских спецслужб. За передачу информации о работе предприятия он хотел получить помощь в переезде за границу. ФСБ задокументировала противоправные действия мужчины, собиравшего сведения "об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности". Спецслужба также опубликовала видеоролик допроса злоумышленника, на котором он рассказал, что планировал передать данные для нанесения ударов по предприятию в обмен на предоставление "политического убежища"."(Планировал передать. — Прим. ред.) данные об объеме производства, о нахождении, месторасположении цехов, электроподстанций. По электроподстанциям, чтобы если будут наноситься удары, чтобы удары именно по ним, по цехам", — сказал он.Задержанный добавил, что "в целях своей безопасности" хотел передать информацию с территории Казахстана. Более того, он собирался привлечь к дальнейшей передаче данных сотрудников завода, которые имеют доступ "к военной и государственной тайне".В видеоролике, опубликованном ФСБ, показана обнаруженная в квартире мужчины одежда с символикой западных стран и шевронами НАТО, конституция Польши, самоучитель украинского языка, а также коллекция американских автомобильных номерных знаков.Против злоумышленника возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.
https://ria.ru/20240105/diversiya-1919871028.html
https://ria.ru/20240110/fsb-1920459613.html
пензенская область
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920869321_411:0:1836:1069_1920x0_80_0_0_f24a7f7070ac5a6586b2d3c1eb49521d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пензенская область, польша, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Пензенская область, Польша, Россия
ФСБ задержала россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши
ФСБ задержала россиянина, пытавшегося передать Польше данные об оборонзаказе
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Пензенской области задержали сотрудника режимного предприятия за связь со спецслужбами Польши, сообщили в ЦОС ФСБ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области", — указали в ведомстве.
По информации следствия, россиянин сам установил и поддерживал контакт с сотрудником польских спецслужб. За передачу информации о работе предприятия он хотел получить помощь в переезде за границу.
ФСБ задокументировала противоправные действия мужчины, собиравшего сведения "об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности".
ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии под Челябинском
Спецслужба также опубликовала видеоролик допроса злоумышленника, на котором он рассказал, что планировал передать данные для нанесения ударов по предприятию в обмен на предоставление "политического убежища".
«
"(Планировал передать. — Прим. ред.) данные об объеме производства, о нахождении, месторасположении цехов, электроподстанций. По электроподстанциям, чтобы если будут наноситься удары, чтобы удары именно по ним, по цехам", — сказал он.
Задержанный добавил, что "в целях своей безопасности" хотел передать информацию с территории Казахстана. Более того, он собирался привлечь к дальнейшей передаче данных сотрудников завода, которые имеют доступ "к военной и государственной тайне".
В видеоролике, опубликованном ФСБ, показана обнаруженная в квартире мужчины одежда с символикой западных стран и шевронами НАТО, конституция Польши, самоучитель украинского языка, а также коллекция американских автомобильных номерных знаков.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.
Жителя Алтайского края задержали за госизмену