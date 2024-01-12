https://ria.ru/20240112/rospotrebnadzor-1920982419.html
Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора
Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора - РИА Новости, 12.01.2024
Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора
Говорить о передаче части полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву очень странно, Россия имеет свой опыт борьбы с инфекционными... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:24
2024-01-12T16:24
2024-01-12T16:24
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880001707_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_1b0b67632933116141ab4a892ae4e625.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Говорить о передаче части полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву очень странно, Россия имеет свой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, которым можно гордиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Всероссийский союз пациентов предложил передать часть полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву. "Разрушить то, чем мы гордимся, наверное, это не государственный подход. Возможно, это подход людей, которые не имеют знаний и представления о том, что есть сегодня Роспотребнадзор, что мы делаем и как это устроено. Так бывает... то предложение, о которым вы говорите, с нами его никто не обсуждал, к нам никто не приходил, поэтому у меня здесь нет другой позиции", - сказала Попова журналистам. Она отметила, что РФ имеет свой опыт, свой путь, очень высоко оцененный международным сообществом, и научным, и практическим, поэтому сегодня "об этом говорить казалось бы очень странно".
https://ria.ru/20240109/gripp-1920333128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880001707_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d717596778338e7529bca59e9a34a832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора
Попову удивила идея забрать полномочия по борьбе с инфекцией у Роспотребнадзора
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Говорить о передаче части полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву очень странно, Россия имеет свой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, которым можно гордиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Всероссийский союз пациентов предложил передать часть полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву.
«
"Разрушить то, чем мы гордимся, наверное, это не государственный подход. Возможно, это подход людей, которые не имеют знаний и представления о том, что есть сегодня Роспотребнадзор, что мы делаем и как это устроено. Так бывает... то предложение, о которым вы говорите, с нами его никто не обсуждал, к нам никто не приходил, поэтому у меня здесь нет другой позиции", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что РФ имеет свой опыт, свой путь, очень высоко оцененный международным сообществом, и научным, и практическим, поэтому сегодня "об этом говорить казалось бы очень странно".
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ более чем на 51 процент