https://ria.ru/20240112/rospotrebnadzor-1920982419.html

Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора

Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора - РИА Новости, 12.01.2024

Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора

Говорить о передаче части полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву очень странно, Россия имеет свой опыт борьбы с инфекционными... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:24

2024-01-12T16:24

2024-01-12T16:24

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Говорить о передаче части полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву очень странно, Россия имеет свой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, которым можно гордиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Всероссийский союз пациентов предложил передать часть полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву. "Разрушить то, чем мы гордимся, наверное, это не государственный подход. Возможно, это подход людей, которые не имеют знаний и представления о том, что есть сегодня Роспотребнадзор, что мы делаем и как это устроено. Так бывает... то предложение, о которым вы говорите, с нами его никто не обсуждал, к нам никто не приходил, поэтому у меня здесь нет другой позиции", - сказала Попова журналистам. Она отметила, что РФ имеет свой опыт, свой путь, очень высоко оцененный международным сообществом, и научным, и практическим, поэтому сегодня "об этом говорить казалось бы очень странно".

https://ria.ru/20240109/gripp-1920333128.html

россия

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Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)