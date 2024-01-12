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Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора - РИА Новости, 12.01.2024
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16:24 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/rospotrebnadzor-1920982419.html
Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора
Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора - РИА Новости, 12.01.2024
Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора
Говорить о передаче части полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву очень странно, Россия имеет свой опыт борьбы с инфекционными... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:24
2024-01-12T16:24
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Говорить о передаче части полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву очень странно, Россия имеет свой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, которым можно гордиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Всероссийский союз пациентов предложил передать часть полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву. "Разрушить то, чем мы гордимся, наверное, это не государственный подход. Возможно, это подход людей, которые не имеют знаний и представления о том, что есть сегодня Роспотребнадзор, что мы делаем и как это устроено. Так бывает... то предложение, о которым вы говорите, с нами его никто не обсуждал, к нам никто не приходил, поэтому у меня здесь нет другой позиции", - сказала Попова журналистам. Она отметила, что РФ имеет свой опыт, свой путь, очень высоко оцененный международным сообществом, и научным, и практическим, поэтому сегодня "об этом говорить казалось бы очень странно".
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова прокомментировала идею забрать часть полномочий у Роспотребнадзора

Попову удивила идея забрать полномочия по борьбе с инфекцией у Роспотребнадзора

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Говорить о передаче части полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву очень странно, Россия имеет свой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, которым можно гордиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Всероссийский союз пациентов предложил передать часть полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву.
«
"Разрушить то, чем мы гордимся, наверное, это не государственный подход. Возможно, это подход людей, которые не имеют знаний и представления о том, что есть сегодня Роспотребнадзор, что мы делаем и как это устроено. Так бывает... то предложение, о которым вы говорите, с нами его никто не обсуждал, к нам никто не приходил, поэтому у меня здесь нет другой позиции", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что РФ имеет свой опыт, свой путь, очень высоко оцененный международным сообществом, и научным, и практическим, поэтому сегодня "об этом говорить казалось бы очень странно".
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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