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В США из-за непогоды отменили почти две тысячи авиарейсов
В США из-за непогоды отменили почти две тысячи авиарейсов - РИА Новости, 12.01.2024
В США из-за непогоды отменили почти две тысячи авиарейсов
Почти две тысячи авиарейсов, включая внутренние и международные, отменили в США, около тысячи из них - в Чикаго, где бушует непогода, следует из данных портала... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:03
2024-01-12T22:03
2024-01-12T22:03
в мире
чикаго
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Почти две тысячи авиарейсов, включая внутренние и международные, отменили в США, около тысячи из них - в Чикаго, где бушует непогода, следует из данных портала FlightAware и телеканала CBS News. Согласно данным портала, по состоянию на 21.09 мск в США отменены 1930 рейса, еще 2649 задержаны, в их число входят как внутренние, так и международные рейсы. По данным портала, больше всего отмен и задержек касаются рейсов, город вылета или назначения которых - Чикаго. Как сообщает телеканал CBS News, на западе Чикаго и на границе со штатом Висконсин сильный шторм, наблюдается до 5 сантиметров снега. Как сообщает NBC News, в 48 штатах в пятницу власти сообщали о непогоде, в частности, о сильных ветрах и снежных бурях.
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в мире, чикаго, сша, висконсин
В мире, Чикаго, США, Висконсин
В США из-за непогоды отменили почти две тысячи авиарейсов
CBS News: в США из-за непогоды отменили 1930 рейсов, еще 2649 задержаны