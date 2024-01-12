Они другие. Немецкий историк раскрыл Зеленскому неприятную правду о России
Историк Баберовски: Украине не победить Россию из-за различия между странами
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ВСУ не смогут победить из-за большого различия между Россией и Украиной, заявил немецкий историк Йорг Баберовски в интервью T-Online.
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"У украинских новобранцев нет боевого опыта. Большинство солдат, которые воевали в 2022 году, мертвы или ранены. <…> Усталость украинцев растет, как и недовольство солдат тем, что их приносят в жертву в конфликте, в котором они не смогут победить", — сказал он.
Как отметил эксперт, в России наблюдается иная ситуация: производство вооружений идет "полным ходом", а экономика не рухнула из-за санкций.
"Украинскую инфраструктуру атакуют ракетами и беспилотниками, в то время как российская экономика обеспечивает нужды армии", — добавил Баберовски.
Кроме того, поддержка Украины со стороны Запада ослабевает, а президентская избирательная кампания в США "привлекает всеобщее внимание", заявил историк.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский выдвигает условия, от которых киевским властям затем придется отказаться.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.