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Они другие. Немецкий историк раскрыл Зеленскому неприятную правду о России - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:18 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/razlichie-1920840095.html
Они другие. Немецкий историк раскрыл Зеленскому неприятную правду о России
Они другие. Немецкий историк раскрыл Зеленскому неприятную правду о России - РИА Новости, 12.01.2024
Они другие. Немецкий историк раскрыл Зеленскому неприятную правду о России
ВСУ не смогут победить из-за большого различия между Россией и Украиной, заявил немецкий историк Йорг Баберовски в интервью T-Online. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:18
2024-01-12T03:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ВСУ не смогут победить из-за большого различия между Россией и Украиной, заявил немецкий историк Йорг Баберовски в интервью T-Online."У украинских новобранцев нет боевого опыта. Большинство солдат, которые воевали в 2022 году, мертвы или ранены. &lt;…&gt; Усталость украинцев растет, как и недовольство солдат тем, что их приносят в жертву в конфликте, в котором они не смогут победить", — сказал он.Как отметил эксперт, в России наблюдается иная ситуация: производство вооружений идет "полным ходом", а экономика не рухнула из-за санкций."Украинскую инфраструктуру атакуют ракетами и беспилотниками, в то время как российская экономика обеспечивает нужды армии", — добавил Баберовски.Кроме того, поддержка Украины со стороны Запада ослабевает, а президентская избирательная кампания в США "привлекает всеобщее внимание", заявил историк.По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский выдвигает условия, от которых киевским властям затем придется отказаться.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240112/nastuplenie-1920837213.html
https://ria.ru/20240112/prekraschenie-1920831872.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, США
Они другие. Немецкий историк раскрыл Зеленскому неприятную правду о России

Историк Баберовски: Украине не победить Россию из-за различия между странами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ВСУ не смогут победить из-за большого различия между Россией и Украиной, заявил немецкий историк Йорг Баберовски в интервью T-Online.
«
"У украинских новобранцев нет боевого опыта. Большинство солдат, которые воевали в 2022 году, мертвы или ранены. <…> Усталость украинцев растет, как и недовольство солдат тем, что их приносят в жертву в конфликте, в котором они не смогут победить", — сказал он.
Как отметил эксперт, в России наблюдается иная ситуация: производство вооружений идет "полным ходом", а экономика не рухнула из-за санкций.
"Украинскую инфраструктуру атакуют ракетами и беспилотниками, в то время как российская экономика обеспечивает нужды армии", — добавил Баберовски.
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Кроме того, поддержка Украины со стороны Запада ослабевает, а президентская избирательная кампания в США "привлекает всеобщее внимание", заявил историк.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский выдвигает условия, от которых киевским властям затем придется отказаться.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСША
 
 
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