https://ria.ru/20240112/razlichie-1920840095.html

Они другие. Немецкий историк раскрыл Зеленскому неприятную правду о России

Они другие. Немецкий историк раскрыл Зеленскому неприятную правду о России - РИА Новости, 12.01.2024

Они другие. Немецкий историк раскрыл Зеленскому неприятную правду о России

ВСУ не смогут победить из-за большого различия между Россией и Украиной, заявил немецкий историк Йорг Баберовски в интервью T-Online. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T03:18

2024-01-12T03:18

2024-01-12T03:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ВСУ не смогут победить из-за большого различия между Россией и Украиной, заявил немецкий историк Йорг Баберовски в интервью T-Online."У украинских новобранцев нет боевого опыта. Большинство солдат, которые воевали в 2022 году, мертвы или ранены. <…> Усталость украинцев растет, как и недовольство солдат тем, что их приносят в жертву в конфликте, в котором они не смогут победить", — сказал он.Как отметил эксперт, в России наблюдается иная ситуация: производство вооружений идет "полным ходом", а экономика не рухнула из-за санкций."Украинскую инфраструктуру атакуют ракетами и беспилотниками, в то время как российская экономика обеспечивает нужды армии", — добавил Баберовски.Кроме того, поддержка Украины со стороны Запада ослабевает, а президентская избирательная кампания в США "привлекает всеобщее внимание", заявил историк.По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский выдвигает условия, от которых киевским властям затем придется отказаться.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240112/nastuplenie-1920837213.html

https://ria.ru/20240112/prekraschenie-1920831872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, владимир зеленский, сша