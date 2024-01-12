https://ria.ru/20240112/rassledovanie-1920891436.html

Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд

Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд - РИА Новости, 12.01.2024

Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд

Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего муниципального депутата Люси Штейн о распространении фейков о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:42

2024-01-12T11:42

2024-01-12T11:42

происшествия

москва

россия

швейцария

pussy riot

людмила штейн (депутат)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего муниципального депутата Люси Штейн о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 в отношении Штейн Л.П. для рассмотрения по существу", - сказали в суде. В инстанции отметили, что дата первого судебного заседания не назначена. Штейн, которую объявили в розыск в мае 2022 года, будут судить заочно. Басманный суд Москвы 7 ноября суд по ходатайству следствия избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.

https://ria.ru/20231120/shteyn-1910631670.html

https://ria.ru/20220516/shteyn-1788765426.html

москва

россия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, швейцария, pussy riot, людмила штейн (депутат)