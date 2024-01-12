https://ria.ru/20240112/rassledovanie-1920891436.html
Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд
Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд - РИА Новости, 12.01.2024
Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд
Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего муниципального депутата Люси Штейн о распространении фейков о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:42
2024-01-12T11:42
2024-01-12T11:42
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего муниципального депутата Люси Штейн о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 в отношении Штейн Л.П. для рассмотрения по существу", - сказали в суде. В инстанции отметили, что дата первого судебного заседания не назначена. Штейн, которую объявили в розыск в мае 2022 года, будут судить заочно. Басманный суд Москвы 7 ноября суд по ходатайству следствия избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
https://ria.ru/20231120/shteyn-1910631670.html
https://ria.ru/20220516/shteyn-1788765426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, швейцария, pussy riot, людмила штейн (депутат)
Происшествия, Москва, Россия, Швейцария, Pussy Riot, Людмила Штейн (депутат)
Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд
Дело экс-депутата Люси Штейн о фейках о ВС России поступило в столичный суд
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего муниципального депутата Люси Штейн о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 в отношении Штейн Л.П. для рассмотрения по существу", - сказали в суде.
Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным
В инстанции отметили, что дата первого судебного заседания не назначена.
Штейн, которую объявили в розыск в мае 2022 года, будут судить заочно.
Басманный суд Москвы 7 ноября суд по ходатайству следствия избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.
Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России.
В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии
с другими участницами панк-группы Pussy Riot
за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
Мундепа Штейн объявили в розыск