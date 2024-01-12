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Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд - РИА Новости, 12.01.2024
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11:42 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/rassledovanie-1920891436.html
Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд
Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд - РИА Новости, 12.01.2024
Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд
Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего муниципального депутата Люси Штейн о распространении фейков о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:42
2024-01-12T11:42
происшествия
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россия
швейцария
pussy riot
людмила штейн (депутат)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего муниципального депутата Люси Штейн о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 в отношении Штейн Л.П. для рассмотрения по существу", - сказали в суде. В инстанции отметили, что дата первого судебного заседания не назначена. Штейн, которую объявили в розыск в мае 2022 года, будут судить заочно. Басманный суд Москвы 7 ноября суд по ходатайству следствия избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
https://ria.ru/20231120/shteyn-1910631670.html
https://ria.ru/20220516/shteyn-1788765426.html
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происшествия, москва, россия, швейцария, pussy riot, людмила штейн (депутат)
Происшествия, Москва, Россия, Швейцария, Pussy Riot, Людмила Штейн (депутат)
Дело Люси Штейн о фейках поступило в столичный суд

Дело экс-депутата Люси Штейн о фейках о ВС России поступило в столичный суд

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего муниципального депутата Люси Штейн о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 в отношении Штейн Л.П. для рассмотрения по существу", - сказали в суде.
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным
20 ноября 2023, 17:30
В инстанции отметили, что дата первого судебного заседания не назначена.
Штейн, которую объявили в розыск в мае 2022 года, будут судить заочно.
Басманный суд Москвы 7 ноября суд по ходатайству следствия избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.
Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России.
В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Мундепа Штейн объявили в розыск
16 мая 2022, 12:09
 
ПроисшествияМоскваРоссияШвейцарияPussy RiotЛюдмила Штейн (депутат)
 
 
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