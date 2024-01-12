https://ria.ru/20240112/provokatsiya-1921051496.html
В Кишиневе считают провокацией заявления о подготовке диверсий в ПМР
В Кишиневе считают провокацией заявления о подготовке диверсий в ПМР - РИА Новости, 12.01.2024
В Кишиневе считают провокацией заявления о подготовке диверсий в ПМР
Информация о возможной подготовке в Молдавии терактов и диверсий на территории Приднестровья является провокационной, заявила РИА Новости главный консультант... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:27
2024-01-12T20:27
2024-01-12T20:27
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Информация о возможной подготовке в Молдавии терактов и диверсий на территории Приднестровья является провокационной, заявила РИА Новости главный консультант молдавского Бюро по реинтеграции Марианна Сары. Ранее в пятницу министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. "Это информация провокационного тона, преследующая пропагандистские цели. Мы повторяем рекомендацию об информации из официальных публичных источников, распространенной конституционными властями", - заявила Сары. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240112/moldaviya-1921032417.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, кишинев
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Кишинев
В Кишиневе считают провокацией заявления о подготовке диверсий в ПМР
В Кишиневе считают провокацией заявление Тирасполя о подготовке диверсий в ПМР