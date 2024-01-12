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В Кишиневе считают провокацией заявления о подготовке диверсий в ПМР - РИА Новости, 12.01.2024
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20:27 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/provokatsiya-1921051496.html
В Кишиневе считают провокацией заявления о подготовке диверсий в ПМР
В Кишиневе считают провокацией заявления о подготовке диверсий в ПМР - РИА Новости, 12.01.2024
В Кишиневе считают провокацией заявления о подготовке диверсий в ПМР
Информация о возможной подготовке в Молдавии терактов и диверсий на территории Приднестровья является провокационной, заявила РИА Новости главный консультант... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:27
2024-01-12T20:27
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
кишинев
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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Информация о возможной подготовке в Молдавии терактов и диверсий на территории Приднестровья является провокационной, заявила РИА Новости главный консультант молдавского Бюро по реинтеграции Марианна Сары. Ранее в пятницу министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. "Это информация провокационного тона, преследующая пропагандистские цели. Мы повторяем рекомендацию об информации из официальных публичных источников, распространенной конституционными властями", - заявила Сары. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240112/moldaviya-1921032417.html
молдавия
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, кишинев
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Кишинев
В Кишиневе считают провокацией заявления о подготовке диверсий в ПМР

В Кишиневе считают провокацией заявление Тирасполя о подготовке диверсий в ПМР

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Информация о возможной подготовке в Молдавии терактов и диверсий на территории Приднестровья является провокационной, заявила РИА Новости главный консультант молдавского Бюро по реинтеграции Марианна Сары.
Ранее в пятницу министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
«
"Это информация провокационного тона, преследующая пропагандистские цели. Мы повторяем рекомендацию об информации из официальных публичных источников, распространенной конституционными властями", - заявила Сары.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Вчера, 18:40
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаКишинев
 
 
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