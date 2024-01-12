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В США заявили о военной провокации на границе с Россией - РИА Новости, 12.01.2024
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04:30 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/provokatsiya-1920843120.html
В США заявили о военной провокации на границе с Россией
В США заявили о военной провокации на границе с Россией - РИА Новости, 12.01.2024
В США заявили о военной провокации на границе с Россией
США провоцируют военный конфликт с Россией, размещая оружие в Финляндии, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:30
2024-01-12T04:30
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США провоцируют военный конфликт с Россией, размещая оружие в Финляндии, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.&quot;Мы уже отправили часть наших сил в Финляндию, и я подозреваю, что, если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране&quot;, — заявил он.По мнению эксперта, подобные действия со стороны США могут привести к вооруженному столкновению."Это превращает Финляндию в магнит для нападения! Глобалистские элиты продолжают говорить людям: "Русские идут, русские идут". Это абсурд!" — возмутился Макгрегор.Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с восточным соседом ради дальнейшей поддержки Киева.В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240111/finlyandiya-1920829467.html
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в мире, финляндия, сша, россия, министерство обороны сша, нато
В мире, Финляндия, США, Россия, Министерство обороны США, НАТО
В США заявили о военной провокации на границе с Россией

Макгрегор: США используют Финляндию, чтобы спровоцировать конфликт с Россией

© AFP 2024 / ALESSANDRO RAMPAZZOВоенные учения в Финляндии
Военные учения в Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AFP 2024 / ALESSANDRO RAMPAZZO
Военные учения в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США провоцируют военный конфликт с Россией, размещая оружие в Финляндии, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
«

"Мы уже отправили часть наших сил в Финляндию, и я подозреваю, что, если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране", — заявил он.

По мнению эксперта, подобные действия со стороны США могут привести к вооруженному столкновению.
"Это превращает Финляндию в магнит для нападения! Глобалистские элиты продолжают говорить людям: "Русские идут, русские идут". Это абсурд!" — возмутился Макгрегор.
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В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.
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