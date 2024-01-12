https://ria.ru/20240112/provokatsiya-1920843120.html

В США заявили о военной провокации на границе с Россией

В США заявили о военной провокации на границе с Россией - РИА Новости, 12.01.2024

В США заявили о военной провокации на границе с Россией

США провоцируют военный конфликт с Россией, размещая оружие в Финляндии, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T04:30

2024-01-12T04:30

2024-01-12T04:30

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США провоцируют военный конфликт с Россией, размещая оружие в Финляндии, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Мы уже отправили часть наших сил в Финляндию, и я подозреваю, что, если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране", — заявил он.По мнению эксперта, подобные действия со стороны США могут привести к вооруженному столкновению."Это превращает Финляндию в магнит для нападения! Глобалистские элиты продолжают говорить людям: "Русские идут, русские идут". Это абсурд!" — возмутился Макгрегор.Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с восточным соседом ради дальнейшей поддержки Киева.В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240111/finlyandiya-1920829467.html

https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, финляндия, сша, россия, министерство обороны сша, нато