https://ria.ru/20240112/prokurory-1920900785.html

Прокуроры за год восстановили права более чем миллиона россиян

Прокуроры за год восстановили права более чем миллиона россиян - РИА Новости, 12.01.2024

Прокуроры за год восстановили права более чем миллиона россиян

Российские прокуроры в 2023 году восстановили нарушенные права более чем миллиона граждан, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:25

2024-01-12T12:25

2024-01-12T12:25

общество

россия

игорь краснов

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские прокуроры в 2023 году восстановили нарушенные права более чем миллиона граждан, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "События прошедшего года, а он был весьма непростым, со всей очевидностью показали, что прокуратуру не зря считают одной из самых надежных государственных структур. В указанный период на всех направлениях надзора оставалась доминирующей правозащитная деятельность. Нам удалось восстановить нарушенные права более миллиона граждан", - сказал Краснов, выступая на торжественном мероприятии в Генеральной прокуратуре. По его словам, в числе первоочередных оставались задачи оказания мер поддержки военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения, а также членов их семей. В частности, прокуроры добивались своевременного перечисления денежного довольствия, социальных и страховых выплат, предоставления региональных льгот. Также, отметил Краснов, прокурорами решались проблемы людей, с которыми они сталкивались при получении медицинской помощи, обеспечении необходимыми лекарствами и специальными изделиями. Защищались права ветеранов и инвалидов, целых трудовых коллективов. В в постоянном режиме отслеживались обоснованность тарифов на услуги ЖКХ и их качество, расселение ветхого и аварийного жилья, исполнение программ капитального ремонта домов. Двенадцатого января в России отмечается День работников органов прокуратуры.

https://ria.ru/20231030/sovfed-1906114690.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, игорь краснов