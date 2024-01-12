https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920888401.html

В Колумбии сыну президента предъявили обвинения в отмывании денег

В Колумбии сыну президента предъявили обвинения в отмывании денег - РИА Новости, 12.01.2024

В Колумбии сыну президента предъявили обвинения в отмывании денег

Генпрокуратура Колумбии сообщила, что официально предъявила обвинения сыну президента страны Густаво Петро Николасу в отмывании денег и незаконном обогащении. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:29

2024-01-12T11:29

2024-01-12T11:34

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генпрокуратура Колумбии сообщила, что официально предъявила обвинения сыну президента страны Густаво Петро Николасу в отмывании денег и незаконном обогащении. "Прокуратура официально обвинила... бывшего депутата департамента Атлантико Николаса Фернандо Петро Бургоса в предполагаемых преступлениях, связанных с отмыванием денег и незаконном обогащении", - сообщила прокуратура в соцсети Х. В августе 2023 года суд Колумбии, рассматривающий дело сына президента Николаса Петро Бургоса и его бывшей жены Дайсурис Васкес, не стал заключать обвиняемых под стражу или под домашний арест и разрешил им продолжить процесс на свободе с ограничениями в передвижении, встречах и участии в политической жизни. Дело в отношении Николаса Петро Бургаса было открыто в марте после того, как его отец, действующий президент Густаво Петро, неожиданно опубликовал заявление с призывом к прокуратуре провести расследование в отношении своего старшего сына. Спустя несколько часов бывшая жена Петро Бургаса Дайсурис Васкес дала интервью журналу Semana, в котором обвинила его в получении средств на избирательную кампанию его отца, которые он присвоил. По словам Васкес, президент так и не узнал о том, что его сын получил средства от людей, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Саму Васкес в этом деле обвиняют в отмывании средств и незаконном доступе к персональным данным новой партнерши Петро Бургаса. Петро Бургас и Васкес, которые сперва отрицали обвинения, согласились на сделку со следствием. По словам прокурора, сын президента признал в ходе допросов, что передавал незаконные средства для финансирования предвыборной кампании отца. Густаво Петро, комментируя суд над сыном, заявил, что не знал об использовании нелегальных ресурсов. После рассмотрения доводов защиты и обвинения суд постановил, что на время процесса Николасу Петро и Дайсурис Васкес будет запрещено покидать Колумбию и конкретный район в городе Барранкилья, где они были захвачены сотрудниками прокуратуры. Петро Бургасу, который ранее занимал пост депутата в парламенте департамента Атлантико, запрещено участие в политической деятельности, такой как политические митинги, а также встречи с фигурантами этого расследования прокуратуры.

https://ria.ru/20240108/narkotorgovtsy-1920103826.html

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920495841.html

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в мире, колумбия, густаво петро