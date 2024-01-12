https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920887799.html

В "Пулково" опровергли сообщения о микроавтобусе, якобы подрезавшем самолет

В "Пулково" опровергли сообщения о микроавтобусе, якобы подрезавшем самолет - РИА Новости, 12.01.2024

В "Пулково" опровергли сообщения о микроавтобусе, якобы подрезавшем самолет

В компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") опровергли сообщения о том, что якобы микроавтобус выехал на рулежную... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:25

2024-01-12T11:25

2024-01-12T11:25

происшествия

авто

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. В компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") опровергли сообщения о том, что якобы микроавтобус выехал на рулежную дорожку перед готовящимся к взлету самолетом, отметив, что обслуживание рейса проходило без нарушений. Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ сообщили о том, что якобы в "Пулково" водитель микроавтобуса выехал на рулежную дорожку перед самолетом авиакомпании "Победа", который уже отъехал от стоянки и направлялся в сторону взлетной полосы, и "подрезал" его. "Обслуживание рейса авиакомпании "Победа" проходило без нарушений. Пересечения маршрута движения воздушного судна зафиксировано не было. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20240109/samolet-1920223812.html

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2024

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происшествия, авто, пулково (аэропорт)