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В "Пулково" опровергли сообщения о микроавтобусе, якобы подрезавшем самолет
В "Пулково" опровергли сообщения о микроавтобусе, якобы подрезавшем самолет - РИА Новости, 12.01.2024
В "Пулково" опровергли сообщения о микроавтобусе, якобы подрезавшем самолет
В компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") опровергли сообщения о том, что якобы микроавтобус выехал на рулежную... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:25
2024-01-12T11:25
2024-01-12T11:25
происшествия
авто
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. В компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") опровергли сообщения о том, что якобы микроавтобус выехал на рулежную дорожку перед готовящимся к взлету самолетом, отметив, что обслуживание рейса проходило без нарушений. Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ сообщили о том, что якобы в "Пулково" водитель микроавтобуса выехал на рулежную дорожку перед самолетом авиакомпании "Победа", который уже отъехал от стоянки и направлялся в сторону взлетной полосы, и "подрезал" его. "Обслуживание рейса авиакомпании "Победа" проходило без нарушений. Пересечения маршрута движения воздушного судна зафиксировано не было. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20240109/samolet-1920223812.html
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происшествия, авто, пулково (аэропорт)
Происшествия, Авто, Пулково (аэропорт)
В "Пулково" опровергли сообщения о микроавтобусе, якобы подрезавшем самолет
В "Пулково" опровергли данные о том, что автобус подрезал самолет перед взлетом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. В компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") опровергли сообщения о том, что якобы микроавтобус выехал на рулежную дорожку перед готовящимся к взлету самолетом, отметив, что обслуживание рейса проходило без нарушений.
Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ сообщили о том, что якобы в "Пулково" водитель микроавтобуса выехал на рулежную дорожку перед самолетом авиакомпании "Победа", который уже отъехал от стоянки и направлялся в сторону взлетной полосы, и "подрезал" его.
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"Обслуживание рейса авиакомпании "Победа" проходило без нарушений. Пересечения маршрута движения воздушного судна зафиксировано не было. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе компании.
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