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В Брянске задержали еще двух поджигателей паспорта - РИА Новости, 12.01.2024
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11:01 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920880057.html
В Брянске задержали еще двух поджигателей паспорта
В Брянске задержали еще двух поджигателей паспорта - РИА Новости, 12.01.2024
В Брянске задержали еще двух поджигателей паспорта
Брянская полиция устанавливает обстоятельства сожжения российского паспорта двумя жителями Брянска, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:01
2024-01-12T11:01
происшествия
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Брянская полиция устанавливает обстоятельства сожжения российского паспорта двумя жителями Брянска, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Как отметили в полиции, в ходе мониторинга в интернете была выявлена "публикация с фотографией, где два молодых человека сжигают паспорт гражданина РФ". "Полицейские оперативно установили личности изображенных на фотографии людей, это жители города Брянска 2005 и 2006 годов рождения. Молодые люди были доставлены в отдел полиции. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также роли его участников. Возбуждено уголовное дело", – сообщили в УМВД. Статью, по которой возбудили дело, в ведомстве не уточнили. Ранее Советский районный суд Брянска определил под домашний арест 22-летнюю жительницу Москвы Евгению Хоффманн, которая публично сожгла российский паспорт. Она обвиняется в надругательстве над государственным гербом РФ.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html
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происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
В Брянске задержали еще двух поджигателей паспорта

В Брянске полиция задержала еще двух поджигателей паспорта

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Брянская полиция устанавливает обстоятельства сожжения российского паспорта двумя жителями Брянска, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Как отметили в полиции, в ходе мониторинга в интернете была выявлена "публикация с фотографией, где два молодых человека сжигают паспорт гражданина РФ".
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22 ноября 2023, 10:56
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"Полицейские оперативно установили личности изображенных на фотографии людей, это жители города Брянска 2005 и 2006 годов рождения. Молодые люди были доставлены в отдел полиции. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также роли его участников. Возбуждено уголовное дело", – сообщили в УМВД.
Статью, по которой возбудили дело, в ведомстве не уточнили.
Ранее Советский районный суд Брянска определил под домашний арест 22-летнюю жительницу Москвы Евгению Хоффманн, которая публично сожгла российский паспорт. Она обвиняется в надругательстве над государственным гербом РФ.
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