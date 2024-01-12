https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920880057.html
В Брянске задержали еще двух поджигателей паспорта
В Брянске задержали еще двух поджигателей паспорта - РИА Новости, 12.01.2024
В Брянске задержали еще двух поджигателей паспорта
Брянская полиция устанавливает обстоятельства сожжения российского паспорта двумя жителями Брянска, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:01
2024-01-12T11:01
2024-01-12T11:01
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Брянская полиция устанавливает обстоятельства сожжения российского паспорта двумя жителями Брянска, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Как отметили в полиции, в ходе мониторинга в интернете была выявлена "публикация с фотографией, где два молодых человека сжигают паспорт гражданина РФ". "Полицейские оперативно установили личности изображенных на фотографии людей, это жители города Брянска 2005 и 2006 годов рождения. Молодые люди были доставлены в отдел полиции. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также роли его участников. Возбуждено уголовное дело", – сообщили в УМВД. Статью, по которой возбудили дело, в ведомстве не уточнили. Ранее Советский районный суд Брянска определил под домашний арест 22-летнюю жительницу Москвы Евгению Хоффманн, которая публично сожгла российский паспорт. Она обвиняется в надругательстве над государственным гербом РФ.
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происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
В Брянске задержали еще двух поджигателей паспорта
В Брянске полиция задержала еще двух поджигателей паспорта