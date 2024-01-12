https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920877460.html
Следствие запросило арест Удальцова
Следствие запросило арест Удальцова - РИА Новости, 12.01.2024
Следствие запросило арест Удальцова
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:54
2024-01-12T10:54
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено", — рассказал собеседник агентства.Накануне дома у Удальцова провели обыск, позднее его допросили и задержали. Политику предъявили обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт", среди лидеров объединения также его супруга, депутат Госдумы Анастасия Удальцова.Удальцова не раз задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах России.Последний раз Удальцова задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.
https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920721150.html
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происшествия, москва, россия, сергей удальцов, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Удальцов, Госдума РФ
Следствие запросило арест Удальцова
Следствие запросило арест Удальцова по делу об оправдании терроризма
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
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"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено", — рассказал собеседник агентства.
Накануне дома у Удальцова провели обыск, позднее его допросили и задержали. Политику предъявили обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт", среди лидеров объединения также его супруга, депутат Госдумы Анастасия Удальцова.
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Удальцова не раз задерживали в центре Москвы
за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах России.
Последний раз Удальцова задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.
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