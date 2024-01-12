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Следствие запросило арест Удальцова - РИА Новости, 12.01.2024
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10:54 12.01.2024 (обновлено: 11:33 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920877460.html
Следствие запросило арест Удальцова
Следствие запросило арест Удальцова - РИА Новости, 12.01.2024
Следствие запросило арест Удальцова
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:54
2024-01-12T11:33
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде.&quot;В суд поступило ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено&quot;, — рассказал собеседник агентства.Накануне дома у Удальцова провели обыск, позднее его допросили и задержали. Политику предъявили обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт", среди лидеров объединения также его супруга, депутат Госдумы Анастасия Удальцова.Удальцова не раз задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах России.Последний раз Удальцова задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.
https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920721150.html
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происшествия, москва, россия, сергей удальцов, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Удальцов, Госдума РФ
Следствие запросило арест Удальцова

Следствие запросило арест Удальцова по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКоординатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов
Координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
«

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено", — рассказал собеседник агентства.

Накануне дома у Удальцова провели обыск, позднее его допросили и задержали. Политику предъявили обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт", среди лидеров объединения также его супруга, депутат Госдумы Анастасия Удальцова.
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Удальцова не раз задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах России.
Последний раз Удальцова задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.
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