https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920877460.html

Следствие запросило арест Удальцова

Следствие запросило арест Удальцова - РИА Новости, 12.01.2024

Следствие запросило арест Удальцова

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:54

2024-01-12T10:54

2024-01-12T11:33

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено", — рассказал собеседник агентства.Накануне дома у Удальцова провели обыск, позднее его допросили и задержали. Политику предъявили обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт", среди лидеров объединения также его супруга, депутат Госдумы Анастасия Удальцова.Удальцова не раз задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах России.Последний раз Удальцова задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.

https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920721150.html

https://ria.ru/20231212/kagarlitskiy-1915285912.html

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происшествия, москва, россия, сергей удальцов, госдума рф