https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920877155.html

В Иваново госпитализировали четверых детей после отравления угарным газом

В Иваново госпитализировали четверых детей после отравления угарным газом - РИА Новости, 12.01.2024

В Иваново госпитализировали четверых детей после отравления угарным газом

Семья в городе Иваново отравилась угарным газом, в больницу доставлены четверо детей, родители от госпитализации отказались, следователи назначили проверку,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:53

2024-01-12T10:53

2024-01-12T10:55

происшествия

иваново

россия

ленинский район

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РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Семья в городе Иваново отравилась угарным газом, в больницу доставлены четверо детей, родители от госпитализации отказались, следователи назначили проверку, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУСК России по Ивановской области организована процессуальная проверка по факту отравления семьи угарным газом", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. По данным СУСК, инцидент произошел вечером в четверг в квартире дома на проспекте Строителей. Недомогание почувствовали двое детей 7 и 8 лет. Врачи скорой медицинской помощи диагностировали признаки отравления угарным газом. "Пострадавшие, а также еще двое несовершеннолетних детей были госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Родители от госпитализации отказались", - уточняет следственное управление.

https://ria.ru/20240103/otravlenie-1919628201.html

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происшествия, иваново, россия, ленинский район