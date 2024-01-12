Рейтинг@Mail.ru
В Иваново госпитализировали четверых детей после отравления угарным газом - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 12.01.2024 (обновлено: 10:55 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920877155.html
В Иваново госпитализировали четверых детей после отравления угарным газом
В Иваново госпитализировали четверых детей после отравления угарным газом - РИА Новости, 12.01.2024
В Иваново госпитализировали четверых детей после отравления угарным газом
Семья в городе Иваново отравилась угарным газом, в больницу доставлены четверо детей, родители от госпитализации отказались, следователи назначили проверку,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:53
2024-01-12T10:55
происшествия
иваново
россия
ленинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Семья в городе Иваново отравилась угарным газом, в больницу доставлены четверо детей, родители от госпитализации отказались, следователи назначили проверку, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУСК России по Ивановской области организована процессуальная проверка по факту отравления семьи угарным газом", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. По данным СУСК, инцидент произошел вечером в четверг в квартире дома на проспекте Строителей. Недомогание почувствовали двое детей 7 и 8 лет. Врачи скорой медицинской помощи диагностировали признаки отравления угарным газом. "Пострадавшие, а также еще двое несовершеннолетних детей были госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Родители от госпитализации отказались", - уточняет следственное управление.
https://ria.ru/20240103/otravlenie-1919628201.html
иваново
россия
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иваново, россия, ленинский район
Происшествия, Иваново, Россия, Ленинский район
В Иваново госпитализировали четверых детей после отравления угарным газом

В Иваново четверых детей госпитализировали после отравления семьи угарным газом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Семья в городе Иваново отравилась угарным газом, в больницу доставлены четверо детей, родители от госпитализации отказались, следователи назначили проверку, сообщило СУСК РФ по региону.
«
"Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУСК России по Ивановской области организована процессуальная проверка по факту отравления семьи угарным газом", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
По данным СУСК, инцидент произошел вечером в четверг в квартире дома на проспекте Строителей. Недомогание почувствовали двое детей 7 и 8 лет. Врачи скорой медицинской помощи диагностировали признаки отравления угарным газом.
"Пострадавшие, а также еще двое несовершеннолетних детей были госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Родители от госпитализации отказались", - уточняет следственное управление.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
В Люберцах два человека погибли от отравления угарным газом
3 января, 21:43
 
ПроисшествияИвановоРоссияЛенинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала