https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920876162.html

На востоке Москвы нашли тело женщины

На востоке Москвы нашли тело женщины - РИА Новости, 12.01.2024

На востоке Москвы нашли тело женщины

Тело женщины в строительном мешке нашли на востоке Москвы, следователи проводят проверку, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:52

2024-01-12T10:52

2024-01-12T10:54

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тело женщины в строительном мешке нашли на востоке Москвы, следователи проводят проверку, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Находка сделана в пятницу около дома на Парковой улице. "Сейчас следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920864351.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)