https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920876162.html
На востоке Москвы нашли тело женщины
На востоке Москвы нашли тело женщины - РИА Новости, 12.01.2024
На востоке Москвы нашли тело женщины
Тело женщины в строительном мешке нашли на востоке Москвы, следователи проводят проверку, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:52
2024-01-12T10:52
2024-01-12T10:54
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тело женщины в строительном мешке нашли на востоке Москвы, следователи проводят проверку, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Находка сделана в пятницу около дома на Парковой улице. "Сейчас следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы", - сказали в ведомстве.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На востоке Москвы нашли тело женщины
На востоке Москвы нашли тело женщины в строительном мешке