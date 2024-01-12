https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920871505.html
В Екатеринбурге ищут женщину, которая вывела сына на улицу в одних носках
В Екатеринбурге ищут женщину, которая вывела сына на улицу в одних носках - РИА Новости, 12.01.2024
В Екатеринбурге ищут женщину, которая вывела сына на улицу в одних носках
Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что жительница Екатеринбурга заставила маленького сына гулять без обуви на улице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:38
2024-01-12T10:38
2024-01-12T10:39
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что жительница Екатеринбурга заставила маленького сына гулять без обуви на улице, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее в чате Солнечного микрорайона Екатеринбурга были опубликованы фотографии, на которых маленький мальчик гулял с мамой и собакой без обуви. При этом, по словам очевидцев, мать заставила ребенка выйти на улицу в одних носках "в воспитательных целях", несмотря на то, что ребенок плакал. "Полиция проверит сведения, опубликованные в сети интернет. Информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего зарегистрирована в отделе полиции №12. Служба ПДН устанавливает участников инцидента", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге ищут женщину, которая вывела сына на улицу в одних носках
Полиция в Екатеринбурге ищет женщину, которая вывела гулять сына в одних носках
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что жительница Екатеринбурга заставила маленького сына гулять без обуви на улице, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее в чате Солнечного микрорайона Екатеринбурга были опубликованы фотографии, на которых маленький мальчик гулял с мамой и собакой без обуви. При этом, по словам очевидцев, мать заставила ребенка выйти на улицу в одних носках "в воспитательных целях", несмотря на то, что ребенок плакал.
«
"Полиция проверит сведения, опубликованные в сети интернет. Информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего зарегистрирована в отделе полиции №12. Служба ПДН устанавливает участников инцидента", - сказал собеседник агентства.
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