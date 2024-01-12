https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920871505.html

В Екатеринбурге ищут женщину, которая вывела сына на улицу в одних носках

В Екатеринбурге ищут женщину, которая вывела сына на улицу в одних носках - РИА Новости, 12.01.2024

В Екатеринбурге ищут женщину, которая вывела сына на улицу в одних носках

Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что жительница Екатеринбурга заставила маленького сына гулять без обуви на улице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:38

2024-01-12T10:38

2024-01-12T10:39

происшествия

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что жительница Екатеринбурга заставила маленького сына гулять без обуви на улице, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее в чате Солнечного микрорайона Екатеринбурга были опубликованы фотографии, на которых маленький мальчик гулял с мамой и собакой без обуви. При этом, по словам очевидцев, мать заставила ребенка выйти на улицу в одних носках "в воспитательных целях", несмотря на то, что ребенок плакал. "Полиция проверит сведения, опубликованные в сети интернет. Информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего зарегистрирована в отделе полиции №12. Служба ПДН устанавливает участников инцидента", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240109/kosenko-1920363048.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург