https://ria.ru/20240112/prodvizhenie-1920935156.html

"Продвигаются вперед": генерал забил тревогу из-за хода России на Украине

"Продвигаются вперед": генерал забил тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 12.01.2024

"Продвигаются вперед": генерал забил тревогу из-за хода России на Украине

Армия России обладает всеми возможностями для продвижения вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях, заявил отставной украинский генерал Сергей... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:12

2024-01-12T14:12

2024-01-12T14:15

россия

украина

харьковская область

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 янв —РИА Новости. Армия России обладает всеми возможностями для продвижения вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском (Краснолиманском. — Прим. ред.) направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед", — признался он.Кривонос также отметил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с боеприпасами и минами: их нехватка парализует атаки украинской армии. При этом, добавил он, Россия активно использует FPV-дроны и беспилотники "Ланцет"."У русских есть ресурсы для наступления. Я бы не сказал, что нам нужно расслабиться и ждать весны", — резюмировал военный.На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами.

https://ria.ru/20240112/kontrol-1920865926.html

https://ria.ru/20240112/artilleriya-1920907253.html

россия

украина

харьковская область

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россия, украина, харьковская область, сергей кривонос, вооруженные силы украины