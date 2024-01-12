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"Продвигаются вперед": генерал забил тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 12.01.2024
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14:12 12.01.2024 (обновлено: 14:15 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/prodvizhenie-1920935156.html
"Продвигаются вперед": генерал забил тревогу из-за хода России на Украине
"Продвигаются вперед": генерал забил тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 12.01.2024
"Продвигаются вперед": генерал забил тревогу из-за хода России на Украине
Армия России обладает всеми возможностями для продвижения вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях, заявил отставной украинский генерал Сергей... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:12
2024-01-12T14:15
россия
украина
харьковская область
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв —РИА Новости. Армия России обладает всеми возможностями для продвижения вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском (Краснолиманском. — Прим. ред.) направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед", — признался он.Кривонос также отметил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с боеприпасами и минами: их нехватка парализует атаки украинской армии. При этом, добавил он, Россия активно использует FPV-дроны и беспилотники "Ланцет"."У русских есть ресурсы для наступления. Я бы не сказал, что нам нужно расслабиться и ждать весны", — резюмировал военный.На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами.
https://ria.ru/20240112/kontrol-1920865926.html
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россия, украина, харьковская область, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Харьковская область, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Продвигаются вперед": генерал забил тревогу из-за хода России на Украине

Кривонос: ВС РФ продвигаются на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв РИА Новости. Армия России обладает всеми возможностями для продвижения вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском (Краснолиманском. — Прим. ред.) направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед", — признался он.
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Кривонос также отметил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с боеприпасами и минами: их нехватка парализует атаки украинской армии. При этом, добавил он, Россия активно использует FPV-дроны и беспилотники "Ланцет".
"У русских есть ресурсы для наступления. Я бы не сказал, что нам нужно расслабиться и ждать весны", — резюмировал военный.
На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами.
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РоссияУкраинаХарьковская областьСергей КривоносВооруженные силы Украины
 
 
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