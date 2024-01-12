https://ria.ru/20240112/prestupleniya-1920900036.html

МИД заявил об игнорировании Западом преступлений Киева против Москвы

МИД заявил об игнорировании Западом преступлений Киева против Москвы - РИА Новости, 12.01.2024

МИД заявил об игнорировании Западом преступлений Киева против Москвы

Москву возмущает игнорирование западными странами террористических преступлений киевского режима против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:21

2024-01-12T12:21

2024-01-12T12:21

специальная военная операция на украине

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

украина

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москву возмущает игнорирование западными странами террористических преступлений киевского режима против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Возмущает циничное игнорирование Западом преступных террористических деяний киевского режима, его угроз расширить географию применения подобных практик на другие мирные города России", - сказала она на брифинге. Захарова напомнила, что никто из представителей НАТО и ЕС не решился осудить "кровавое варварство киевского режима, совершенное в предновогоднем Белгороде". "Руководство ООН, ОБСЕ, а я напомню, это их прямая обязанность отслеживать и реагировать на подобные факты, также отмолчались или отделались скупыми призывами общего характера", - отметила официальный представитель российского МИД. По ее словам, такая позиция стран коллективного Запада свидетельствует об отсутствии у европейских чиновников контраргументов и элементарной порядочности. В частности, Захарова обратилась к заявлению МИД Франции о том, что атака ВСУ на Белгород является "законным правом обороны Украины". "Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей, даже если это выходит так кощунственно и кроваво", - резюмировала она, отметив, что толерантность западных демократий "двулична и преступна". Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина