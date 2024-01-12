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МИД заявил об игнорировании Западом преступлений Киева против Москвы - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/prestupleniya-1920900036.html
МИД заявил об игнорировании Западом преступлений Киева против Москвы
МИД заявил об игнорировании Западом преступлений Киева против Москвы - РИА Новости, 12.01.2024
МИД заявил об игнорировании Западом преступлений Киева против Москвы
Москву возмущает игнорирование западными странами террористических преступлений киевского режима против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:21
2024-01-12T12:21
специальная военная операция на украине
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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украина
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москву возмущает игнорирование западными странами террористических преступлений киевского режима против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Возмущает циничное игнорирование Западом преступных террористических деяний киевского режима, его угроз расширить географию применения подобных практик на другие мирные города России", - сказала она на брифинге. Захарова напомнила, что никто из представителей НАТО и ЕС не решился осудить "кровавое варварство киевского режима, совершенное в предновогоднем Белгороде". "Руководство ООН, ОБСЕ, а я напомню, это их прямая обязанность отслеживать и реагировать на подобные факты, также отмолчались или отделались скупыми призывами общего характера", - отметила официальный представитель российского МИД. По ее словам, такая позиция стран коллективного Запада свидетельствует об отсутствии у европейских чиновников контраргументов и элементарной порядочности. В частности, Захарова обратилась к заявлению МИД Франции о том, что атака ВСУ на Белгород является "законным правом обороны Украины". "Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей, даже если это выходит так кощунственно и кроваво", - резюмировала она, отметив, что толерантность западных демократий "двулична и преступна". Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Украина
МИД заявил об игнорировании Западом преступлений Киева против Москвы

Захарова: РФ возмущает игнорирование Западом преступлений Киева против Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москву возмущает игнорирование западными странами террористических преступлений киевского режима против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возмущает циничное игнорирование Западом преступных террористических деяний киевского режима, его угроз расширить географию применения подобных практик на другие мирные города России", - сказала она на брифинге.
Захарова напомнила, что никто из представителей НАТО и ЕС не решился осудить "кровавое варварство киевского режима, совершенное в предновогоднем Белгороде". "Руководство ООН, ОБСЕ, а я напомню, это их прямая обязанность отслеживать и реагировать на подобные факты, также отмолчались или отделались скупыми призывами общего характера", - отметила официальный представитель российского МИД.
По ее словам, такая позиция стран коллективного Запада свидетельствует об отсутствии у европейских чиновников контраргументов и элементарной порядочности. В частности, Захарова обратилась к заявлению МИД Франции о том, что атака ВСУ на Белгород является "законным правом обороны Украины".
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"Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей, даже если это выходит так кощунственно и кроваво", - резюмировала она, отметив, что толерантность западных демократий "двулична и преступна".
Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
 
Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраина
 
 
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