https://ria.ru/20240112/pozhar-1921072139.html
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан - РИА Новости, 12.01.2024
В центре Москвы загорелся ресторан
Пожар произошел на кухне ресторана в центре Москвы на площади 20 квадратных метров, возгорание уже потушено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T23:32
2024-01-12T23:32
2024-01-12T23:32
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел на кухне ресторана в центре Москвы на площади 20 квадратных метров, возгорание уже потушено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Огнеборцы МЧС России потушили пожар в центре Москвы. Возгорание произошло в ресторане на Большой Дмитровке. Огонь охватил 20 квадратных метров кухни. Самостоятельно на улицу вышли 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работал 71 специалист с привлечением 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240112/pozhar-1921036883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы загорелся ресторан
На 20 квадратных метрах кухни ресторана в центре Москвы произошел пожар