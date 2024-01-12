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В центре Москвы загорелся ресторан - РИА Новости, 12.01.2024
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23:32 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/pozhar-1921072139.html
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан - РИА Новости, 12.01.2024
В центре Москвы загорелся ресторан
Пожар произошел на кухне ресторана в центре Москвы на площади 20 квадратных метров, возгорание уже потушено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T23:32
2024-01-12T23:32
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел на кухне ресторана в центре Москвы на площади 20 квадратных метров, возгорание уже потушено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Огнеборцы МЧС России потушили пожар в центре Москвы. Возгорание произошло в ресторане на Большой Дмитровке. Огонь охватил 20 квадратных метров кухни. Самостоятельно на улицу вышли 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работал 71 специалист с привлечением 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы загорелся ресторан

На 20 квадратных метрах кухни ресторана в центре Москвы произошел пожар

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел на кухне ресторана в центре Москвы на площади 20 квадратных метров, возгорание уже потушено, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"Огнеборцы МЧС России потушили пожар в центре Москвы. Возгорание произошло в ресторане на Большой Дмитровке. Огонь охватил 20 квадратных метров кухни. Самостоятельно на улицу вышли 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работал 71 специалист с привлечением 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
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В центре Москвы загорелось здание
Вчера, 19:02
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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