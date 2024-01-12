https://ria.ru/20240112/pozhar-1921072139.html

В центре Москвы загорелся ресторан

В центре Москвы загорелся ресторан - РИА Новости, 12.01.2024

В центре Москвы загорелся ресторан

Пожар произошел на кухне ресторана в центре Москвы на площади 20 квадратных метров, возгорание уже потушено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T23:32

2024-01-12T23:32

2024-01-12T23:32

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел на кухне ресторана в центре Москвы на площади 20 квадратных метров, возгорание уже потушено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Огнеборцы МЧС России потушили пожар в центре Москвы. Возгорание произошло в ресторане на Большой Дмитровке. Огонь охватил 20 квадратных метров кухни. Самостоятельно на улицу вышли 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работал 71 специалист с привлечением 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240112/pozhar-1921036883.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)