https://ria.ru/20240112/pozhar-1921041017.html

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в квартире в Москве

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в квартире в Москве - РИА Новости, 12.01.2024

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в квартире в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели отца и его троих детей при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы, сообщается в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:23

2024-01-12T19:23

2024-01-12T22:29

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели отца и его троих детей при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. По данным СК, в пятницу произошло возгорание в квартире жилого дома на улице Академика Комарова в Москве. В результате пожара погибли четыре человека, в том числе ребенок. "В настоящее время следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", - говорится в сообщении."В ходе осмотра места происшествия установлено, что погибшими оказались отец и трое его несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

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Пожар в квартире на северо-востоке Москвы, где погиб отец с детьми Отец и трое его несовершеннолетних детей погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы, сообщает СК 2024-01-12T19:23 true PT0M07S

Кадры из квартиры на северо-востоке Москвы, где погибла семья при пожаре Тяжелые кадры из квартиры, где погибла семья. Детские книжки, одежда... И страшное горе. Соседи говорят, что возле окна на стене несколько дней висела гирлянда в виде елочки. Возможно, в ней и кроется причина трагедии. 2024-01-12T19:23 true PT0M26S

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)