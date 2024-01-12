https://ria.ru/20240112/pozhar-1920881102.html

В цеху в Челябинской области ликвидировали открытое горение

В цеху в Челябинской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 12.01.2024

В цеху в Челябинской области ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение в деревообрабатывающем цеху в Челябинской области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:03

2024-01-12T11:03

2024-01-12T11:03

происшествия

челябинская область

россия

златоуст

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в деревообрабатывающем цеху в Челябинской области, сообщает МЧС РФ. Как сообщало ведомство, здание деревообрабатывающего цеха загорелось в челябинском Златоусте на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 13 человек. Позже пресс-центр регионального МЧС сообщил о том, что огонь распространился на кровлю административно-бытового здания, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров. Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "В Челябинской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920642732.html

челябинская область

россия

златоуст

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Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область, россия, златоуст, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)