https://ria.ru/20240112/pozhar-1920881102.html
В цеху в Челябинской области ликвидировали открытое горение
В цеху в Челябинской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 12.01.2024
В цеху в Челябинской области ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение в деревообрабатывающем цеху в Челябинской области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:03
2024-01-12T11:03
2024-01-12T11:03
происшествия
челябинская область
россия
златоуст
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в деревообрабатывающем цеху в Челябинской области, сообщает МЧС РФ. Как сообщало ведомство, здание деревообрабатывающего цеха загорелось в челябинском Златоусте на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 13 человек. Позже пресс-центр регионального МЧС сообщил о том, что огонь распространился на кровлю административно-бытового здания, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров. Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "В Челябинской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, россия, златоуст, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Златоуст, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В цеху в Челябинской области ликвидировали открытое горение
В деревообрабатывающем цеху в Челябинской области ликвидировали открытое горение