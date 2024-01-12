https://ria.ru/20240112/pozhar-1920859955.html
Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое
Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое - РИА Новости, 12.01.2024
Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое
Площадь возгорания в деревообрабатывающем цехе в Челябинской области увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, огонь охватил кровлю здания, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:16
2024-01-12T09:16
2024-01-12T09:55
происшествия
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК/МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Площадь возгорания в деревообрабатывающем цехе в Челябинской области увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, огонь охватил кровлю здания, сообщили в МЧС РФ.Как сообщало МЧС РФ, здание деревообрабатывающего цеха загорелось в челябинском Златоусте на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 13 человек."В Челябинской области огонь распространился на кровлю административно-бытового здания. Площадь пожара превысила 1 000 квадратных метров. Силы и средства наращиваются", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240111/pozhar-1920657382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое
Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Челябинской области выросла вдвое