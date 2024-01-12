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Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое - РИА Новости, 12.01.2024
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09:16 12.01.2024 (обновлено: 09:55 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/pozhar-1920859955.html
Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое
Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое - РИА Новости, 12.01.2024
Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое
Площадь возгорания в деревообрабатывающем цехе в Челябинской области увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, огонь охватил кровлю здания, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:16
2024-01-12T09:55
происшествия
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК/МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Площадь возгорания в деревообрабатывающем цехе в Челябинской области увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, огонь охватил кровлю здания, сообщили в МЧС РФ.Как сообщало МЧС РФ, здание деревообрабатывающего цеха загорелось в челябинском Златоусте на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 13 человек."В Челябинской области огонь распространился на кровлю административно-бытового здания. Площадь пожара превысила 1 000 квадратных метров. Силы и средства наращиваются", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое

Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Челябинской области выросла вдвое

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Челябинской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК/МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Площадь возгорания в деревообрабатывающем цехе в Челябинской области увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, огонь охватил кровлю здания, сообщили в МЧС РФ.
Как сообщало МЧС РФ, здание деревообрабатывающего цеха загорелось в челябинском Златоусте на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 13 человек.
"В Челябинской области огонь распространился на кровлю административно-бытового здания. Площадь пожара превысила 1 000 квадратных метров. Силы и средства наращиваются", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в производственно-складском здании в Богородском городском округе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Вчера, 08:56
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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