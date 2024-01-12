https://ria.ru/20240112/pozhar-1920859955.html

Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое

Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое - РИА Новости, 12.01.2024

Площадь пожара в цехе в Челябинской области выросла вдвое

Площадь возгорания в деревообрабатывающем цехе в Челябинской области увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, огонь охватил кровлю здания, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:16

2024-01-12T09:16

2024-01-12T09:55

происшествия

челябинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК/МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Площадь возгорания в деревообрабатывающем цехе в Челябинской области увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, огонь охватил кровлю здания, сообщили в МЧС РФ.Как сообщало МЧС РФ, здание деревообрабатывающего цеха загорелось в челябинском Златоусте на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 13 человек."В Челябинской области огонь распространился на кровлю административно-бытового здания. Площадь пожара превысила 1 000 квадратных метров. Силы и средства наращиваются", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920657382.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)