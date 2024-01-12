https://ria.ru/20240112/pozhar-1920855967.html

В Челябинской области загорелся деревообрабатывающий цех

В Челябинской области загорелся деревообрабатывающий цех - РИА Новости, 12.01.2024

В Челябинской области загорелся деревообрабатывающий цех

Здание деревообрабатывающего цеха загорелось в челябинском Златоусте на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 13 человек, сообщает МЧС... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:45

2024-01-12T08:45

2024-01-12T09:29

происшествия

челябинская область

златоуст

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Здание деревообрабатывающего цеха загорелось в челябинском Златоусте на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 13 человек, сообщает МЧС РФ."Специалисты МЧС России ликвидируют пожар в Челябинской области. В городе Златоуст огонь охватил здание деревообрабатывающего цеха. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920645529.html

челябинская область

златоуст

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Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область, златоуст, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)