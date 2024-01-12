https://ria.ru/20240112/pozdravil-1920895476.html

Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России

Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России - РИА Новости, 12.01.2024

Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры отметил высокий профессионализм ее сотрудников и поблагодарил за... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:03

2024-01-12T12:03

2024-01-12T12:03

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры отметил высокий профессионализм ее сотрудников и поблагодарил за взаимодействие, направленное на "утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни людей". Соответствующее письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову было опубликовано в пятницу на сайте РПЦ. "Сердечно поздравляю вас и ваших коллег с Днем работника прокуратуры Российской Федерации. <…> Отрадно свидетельствовать, что под вашим началом сотрудники органов прокуратуры являют высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному им служению. С особой признательностью хотел бы отметить ваше личное внимание к вопросам развития церковно-государственного взаимодействия, направленного на утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни людей", - написал патриарх Кирилл. По словам патриарха, прокуратура РФ вносит весомый вклад в "созидание достойной жизни наших сограждан", а также "отстаивает приоритет принципов справедливости и законности в российском обществе". "Желаю вам и вашим соработникам доброго здравия, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на благо Отечества", - заключил предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20240107/patriarkh-1920096861.html

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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь