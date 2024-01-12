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Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России
Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России - РИА Новости, 12.01.2024
Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры отметил высокий профессионализм ее сотрудников и поблагодарил за... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:03
2024-01-12T12:03
2024-01-12T12:03
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры отметил высокий профессионализм ее сотрудников и поблагодарил за взаимодействие, направленное на "утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни людей". Соответствующее письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову было опубликовано в пятницу на сайте РПЦ. "Сердечно поздравляю вас и ваших коллег с Днем работника прокуратуры Российской Федерации. <…> Отрадно свидетельствовать, что под вашим началом сотрудники органов прокуратуры являют высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному им служению. С особой признательностью хотел бы отметить ваше личное внимание к вопросам развития церковно-государственного взаимодействия, направленного на утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни людей", - написал патриарх Кирилл. По словам патриарха, прокуратура РФ вносит весомый вклад в "созидание достойной жизни наших сограждан", а также "отстаивает приоритет принципов справедливости и законности в российском обществе". "Желаю вам и вашим соработникам доброго здравия, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на благо Отечества", - заключил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20240107/patriarkh-1920096861.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России
Патриарх Кирилл отметил высокий профессионализм сотрудников прокуратуры РФ
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры отметил
высокий профессионализм ее сотрудников и поблагодарил за взаимодействие, направленное на "утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни людей".
Соответствующее письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову
было опубликовано в пятницу на сайте РПЦ
.
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"Сердечно поздравляю вас и ваших коллег с Днем работника прокуратуры Российской Федерации. <…> Отрадно свидетельствовать, что под вашим началом сотрудники органов прокуратуры являют высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному им служению. С особой признательностью хотел бы отметить ваше личное внимание к вопросам развития церковно-государственного взаимодействия, направленного на утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни людей", - написал патриарх Кирилл.
По словам патриарха, прокуратура РФ вносит весомый вклад в "созидание достойной жизни наших сограждан", а также "отстаивает приоритет принципов справедливости и законности в российском обществе".
"Желаю вам и вашим соработникам доброго здравия, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на благо Отечества", - заключил предстоятель РПЦ.
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