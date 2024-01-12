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Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России - РИА Новости, 12.01.2024
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Религия
 
12:03 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/pozdravil-1920895476.html
Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России
Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России - РИА Новости, 12.01.2024
Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры отметил высокий профессионализм ее сотрудников и поблагодарил за... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:03
2024-01-12T12:03
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры отметил высокий профессионализм ее сотрудников и поблагодарил за взаимодействие, направленное на "утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни людей". Соответствующее письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову было опубликовано в пятницу на сайте РПЦ. "Сердечно поздравляю вас и ваших коллег с Днем работника прокуратуры Российской Федерации. &lt;…&gt; Отрадно свидетельствовать, что под вашим началом сотрудники органов прокуратуры являют высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному им служению. С особой признательностью хотел бы отметить ваше личное внимание к вопросам развития церковно-государственного взаимодействия, направленного на утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни людей", - написал патриарх Кирилл. По словам патриарха, прокуратура РФ вносит весомый вклад в "созидание достойной жизни наших сограждан", а также "отстаивает приоритет принципов справедливости и законности в российском обществе". "Желаю вам и вашим соработникам доброго здравия, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на благо Отечества", - заключил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20240107/patriarkh-1920096861.html
https://ria.ru/20231212/zlo-1915296587.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил сотрудников прокуратуры России

Патриарх Кирилл отметил высокий профессионализм сотрудников прокуратуры РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры отметил высокий профессионализм ее сотрудников и поблагодарил за взаимодействие, направленное на "утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни людей".
Соответствующее письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову было опубликовано в пятницу на сайте РПЦ.
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Патриарх Кирилл назвал космонавтов олицетворением сильных людей
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"Сердечно поздравляю вас и ваших коллег с Днем работника прокуратуры Российской Федерации. <…> Отрадно свидетельствовать, что под вашим началом сотрудники органов прокуратуры являют высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному им служению. С особой признательностью хотел бы отметить ваше личное внимание к вопросам развития церковно-государственного взаимодействия, направленного на утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни людей", - написал патриарх Кирилл.
По словам патриарха, прокуратура РФ вносит весомый вклад в "созидание достойной жизни наших сограждан", а также "отстаивает приоритет принципов справедливости и законности в российском обществе".
"Желаю вам и вашим соработникам доброго здравия, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на благо Отечества", - заключил предстоятель РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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РелигияРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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