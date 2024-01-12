https://ria.ru/20240112/postroit-1921042303.html
ВЭБ.РФ предлагает построить на Валдае туркомплекс и крупный спа-центр
ВЭБ.РФ предлагает построить на Валдае туркомплекс и крупный спа-центр - РИА Новости, 12.01.2024
ВЭБ.РФ предлагает построить на Валдае туркомплекс и крупный спа-центр
Компания "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) предлагает построить на Валдае четырехзвездочный туристический комплекс и оздоровительный спа-центр площадью 1,2 тысячи... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:30
2024-01-12T19:30
2024-01-12T19:31
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валдай
москва
андрей никитин (политик)
агентство стратегических инициатив (аси)
вэб.рф (вэб)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Компания "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) предлагает построить на Валдае четырехзвездочный туристический комплекс и оздоровительный спа-центр площадью 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточнятся, что в 2023 году компания "ПроГород" завершила разработку турсхемы "Из Москвы в Санкт-Петербург", куда входят территории восьми регионов, в том числе – Новгородская область. В пятницу в ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" проект был презентован на встрече главы региона Андрея Никитина, гендиректора АСИ Светланы Чупшевой с предпринимателями и студентами. В турсхеме разработаны концепции 12 всесезонных курортов. Одна из крупнейших природных территорий северо-запада с большим туристическим потенциалом – Валдайский национальный парк. "Предлагаются к реализации два ключевых направления: создание четырехзвездочного туристического комплекса "Озеро Велье" и оздоровительного спа-центра площадью 1,2 тысячи квадратных метров с сауной, бассейном, гидромассажными ваннами, теннисными кортами и благоустроенными пешеходными терренкурами до Большой Валдайской тропы", - говорится в сообщении. Отмечается, что также планируется создать ферму с домашними животными, две смотровые площадки и визит-центр. Разработаны проекты по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры. "Валдай выбран с акцентом на самом крупном из валдайских озер – Вельё. Решения двух проектов синхронизированы – в турсхеме на земельных участках, зарезервированных в мастер-плане Валдая, сформированы инвестиционные лоты под туристическую инфраструктуру для комфортного отдыха у воды. Проект разработан с учетом природоохранного законодательства и с бережным отношением к хрупким экосистемам нацпарка", – рассказала Зарина Цекоева, управляющий директор блока стратегии ВЭБ.РФ. Уточняется, что все проекты находятся в стадии поиска инвесторов. Глава региона Андрей Никитин подчеркнул, что воплощение любой идеи в жизнь – возможно и реально, особенно, если разработан качественный мастер-план. Турсхема разработана в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и государственной программы "Развитие туризма".
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россия, валдай, москва, андрей никитин (политик), агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб)
Россия, Валдай, Москва, Андрей Никитин (политик), Агентство стратегических инициатив (АСИ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Компания "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) предлагает построить на Валдае четырехзвездочный туристический комплекс и оздоровительный спа-центр площадью 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточнятся, что в 2023 году компания "ПроГород" завершила разработку турсхемы "Из Москвы в Санкт-Петербург", куда входят территории восьми регионов, в том числе – Новгородская область. В пятницу в ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" проект был презентован на встрече главы региона Андрея Никитина, гендиректора АСИ Светланы Чупшевой с предпринимателями и студентами. В турсхеме разработаны концепции 12 всесезонных курортов. Одна из крупнейших природных территорий северо-запада с большим туристическим потенциалом – Валдайский национальный парк.
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"Предлагаются к реализации два ключевых направления: создание четырехзвездочного туристического комплекса "Озеро Велье" и оздоровительного спа-центра площадью 1,2 тысячи квадратных метров с сауной, бассейном, гидромассажными ваннами, теннисными кортами и благоустроенными пешеходными терренкурами до Большой Валдайской тропы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также планируется создать ферму с домашними животными, две смотровые площадки и визит-центр. Разработаны проекты по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.
"Валдай выбран с акцентом на самом крупном из валдайских озер – Вельё. Решения двух проектов синхронизированы – в турсхеме на земельных участках, зарезервированных в мастер-плане Валдая, сформированы инвестиционные лоты под туристическую инфраструктуру для комфортного отдыха у воды. Проект разработан с учетом природоохранного законодательства и с бережным отношением к хрупким экосистемам нацпарка", – рассказала Зарина Цекоева, управляющий директор блока стратегии ВЭБ.РФ.
Уточняется, что все проекты находятся в стадии поиска инвесторов. Глава региона Андрей Никитин подчеркнул, что воплощение любой идеи в жизнь – возможно и реально, особенно, если разработан качественный мастер-план.
Турсхема разработана в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и государственной программы "Развитие туризма".
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