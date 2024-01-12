https://ria.ru/20240112/postradavshie-1921061630.html

Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом впал в кому

Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом впал в кому - РИА Новости, 12.01.2024

Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом впал в кому

Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области впал в кому, всего травмы получили 11 человек, они в больницах, сообщили РИА РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:36

2024-01-12T21:36

2024-01-12T21:36

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области впал в кому, всего травмы получили 11 человек, они в больницах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее региональная трудовая инспекция сообщила о 10 пострадавших и одном погибшем. "Всего пострадали 12 человек, из них 1 погиб. С места ДТП эвакуировали 11 пострадавших, из них 2 - в Кстовскую ЦРБ и 9 человек - в областную больницу имени Семашко. Один пострадавший тяжелый (кома)", - сообщили в минздраве региона. В ведомстве подчеркнули, что все пострадавшие эвакуированы с места ДТП. Ранее сообщалось, что 12 января в 18.41 на 3 километре Кстовской объездной дороги произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит". В результате ДТП погиб 1 человек, 11 пострадали. Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком "Амур". "По неуточненным данным, водитель автомобиля Амур получил травмы не совместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240112/dtp-1921053924.html

https://ria.ru/20240112/dtp-1921013254.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область