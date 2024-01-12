https://ria.ru/20240112/postradavshie-1921061630.html
Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом впал в кому
Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом впал в кому - РИА Новости, 12.01.2024
Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом впал в кому
Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области впал в кому, всего травмы получили 11 человек, они в больницах, сообщили РИА РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T21:36
2024-01-12T21:36
2024-01-12T21:36
происшествия
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918476000_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_040bd2a703495564dfecee120737b0de.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области впал в кому, всего травмы получили 11 человек, они в больницах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее региональная трудовая инспекция сообщила о 10 пострадавших и одном погибшем. "Всего пострадали 12 человек, из них 1 погиб. С места ДТП эвакуировали 11 пострадавших, из них 2 - в Кстовскую ЦРБ и 9 человек - в областную больницу имени Семашко. Один пострадавший тяжелый (кома)", - сообщили в минздраве региона. В ведомстве подчеркнули, что все пострадавшие эвакуированы с места ДТП. Ранее сообщалось, что 12 января в 18.41 на 3 километре Кстовской объездной дороги произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит". В результате ДТП погиб 1 человек, 11 пострадали. Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком "Амур". "По неуточненным данным, водитель автомобиля Амур получил травмы не совместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240112/dtp-1921053924.html
https://ria.ru/20240112/dtp-1921013254.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918476000_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d25cb2bdf871a2ebb2325163aca9aa1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом впал в кому
Минздрав: один из пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом в коме
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области впал в кому, всего травмы получили 11 человек, они в больницах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее региональная трудовая инспекция сообщила о 10 пострадавших и одном погибшем.
В Адыгее в ДТП три человека погибли, четверо пострадали
«
"Всего пострадали 12 человек, из них 1 погиб. С места ДТП эвакуировали 11 пострадавших, из них 2 - в Кстовскую ЦРБ и 9 человек - в областную больницу имени Семашко. Один пострадавший тяжелый (кома)", - сообщили в минздраве региона.
В ведомстве подчеркнули, что все пострадавшие эвакуированы с места ДТП.
Ранее сообщалось, что 12 января в 18.41 на 3 километре Кстовской объездной дороги произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит". В результате ДТП погиб 1 человек, 11 пострадали. Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком "Амур".
«
"По неуточненным данным, водитель автомобиля Амур получил травмы не совместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В Орле в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек