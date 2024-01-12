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Никитин рассказал о помощи на дому пожилым новгородцам и инвалидам - РИА Новости, 12.01.2024
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20:21 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/pomosch-1921050882.html
Никитин рассказал о помощи на дому пожилым новгородцам и инвалидам
Никитин рассказал о помощи на дому пожилым новгородцам и инвалидам - РИА Новости, 12.01.2024
Никитин рассказал о помощи на дому пожилым новгородцам и инвалидам
Более 2 тысяч пожилых и инвалидов Новгородской области получают профессиональный уход на дому, рассказал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:21
2024-01-12T20:21
общество
новгородская область
россия
рязанская область
андрей никитин (политик)
ольга баталина
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч пожилых и инвалидов Новгородской области получают профессиональный уход на дому, рассказал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор региона Андрей Никитин. В пятницу состоялось заседание комиссии Госсовета, где обсудили внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами – проекта Минтруда России. В пяти пилотных субъектах: Новгородской, Кировской, Тамбовской, Рязанской областях и республике Марий-Эл - был обеспечен максимальный охват жителей (не менее 25% от нуждающихся) бесплатным профессиональным уходом на дому. Выдавались средства реабилитации, родственники прошли обучение. В Новгородской области за год было введено 1,6 тысяч новых рабочих мест помощников по уходу, трудоустроены более 1,9 тысяч человек. Из них 40 процентов – это неработающие родственники пожилых людей. "Благодаря такой поддержке 705 человек из числа родственников смогли сохранить работу. Это очень важно, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов региона, где нет крупных предприятий. В целом сегодня более двух тысяч новгородцев получают качественный профессиональный уход в комфортной, домашней обстановке. В пункты проката поступило более 20 тысяч новых современных средств реабилитации", - отметил Никитин. Он также уточнил, что на оплату труда помощников по уходу из федерального бюджета направлен 501 миллион рублей. Налоговые отчисления в областной бюджет составили 51,5 миллиона рублей. С сентября 2023 года проект был внедрен по всей стране. Как сообщила первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, для 50 регионов, которые только приступили к реализации, - это серьезный вызов. "В короткие сроки сформировать нормативную базу, обучить персонал, перестроить работу системы социального обслуживания, начать оценку нуждаемости граждан в долговременном уходе. В конечно счете выйти на качественное предоставление социальных услуг. Всё это регионам пришлось делать в короткие сроки… Мы успешно с этой задачей справились", - сообщила Ольга Баталина, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации. По словам Баталиной, в 2024 году будет сделана первая оценка эффективности проекта.
https://ria.ru/20231219/semya-1916739770.html
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общество, новгородская область, россия, рязанская область, андрей никитин (политик), ольга баталина
Общество, Новгородская область, Россия, Рязанская область, Андрей Никитин (политик), Ольга Баталина
Никитин рассказал о помощи на дому пожилым новгородцам и инвалидам

Никитин: более двух тысяч пожилых новгородцев и инвалидов получают уход на дому

© Фото предоставлены пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлены пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч пожилых и инвалидов Новгородской области получают профессиональный уход на дому, рассказал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор региона Андрей Никитин.
В пятницу состоялось заседание комиссии Госсовета, где обсудили внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами – проекта Минтруда России.
В пяти пилотных субъектах: Новгородской, Кировской, Тамбовской, Рязанской областях и республике Марий-Эл - был обеспечен максимальный охват жителей (не менее 25% от нуждающихся) бесплатным профессиональным уходом на дому. Выдавались средства реабилитации, родственники прошли обучение. В Новгородской области за год было введено 1,6 тысяч новых рабочих мест помощников по уходу, трудоустроены более 1,9 тысяч человек. Из них 40 процентов – это неработающие родственники пожилых людей.
«
"Благодаря такой поддержке 705 человек из числа родственников смогли сохранить работу. Это очень важно, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов региона, где нет крупных предприятий. В целом сегодня более двух тысяч новгородцев получают качественный профессиональный уход в комфортной, домашней обстановке. В пункты проката поступило более 20 тысяч новых современных средств реабилитации", - отметил Никитин.
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Он также уточнил, что на оплату труда помощников по уходу из федерального бюджета направлен 501 миллион рублей. Налоговые отчисления в областной бюджет составили 51,5 миллиона рублей.
С сентября 2023 года проект был внедрен по всей стране. Как сообщила первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, для 50 регионов, которые только приступили к реализации, - это серьезный вызов.
«
"В короткие сроки сформировать нормативную базу, обучить персонал, перестроить работу системы социального обслуживания, начать оценку нуждаемости граждан в долговременном уходе. В конечно счете выйти на качественное предоставление социальных услуг. Всё это регионам пришлось делать в короткие сроки… Мы успешно с этой задачей справились", - сообщила Ольга Баталина, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации.
По словам Баталиной, в 2024 году будет сделана первая оценка эффективности проекта.
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ОбществоНовгородская областьРоссияРязанская областьАндрей Никитин (политик)Ольга Баталина
 
 
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