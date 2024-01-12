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МИД Польши отрицает, что задержанный в России был связан со спецслужбами - РИА Новости, 12.01.2024
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14:00 12.01.2024 (обновлено: 14:41 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/polsha-1920929883.html
МИД Польши отрицает, что задержанный в России был связан со спецслужбами
МИД Польши отрицает, что задержанный в России был связан со спецслужбами - РИА Новости, 12.01.2024
МИД Польши отрицает, что задержанный в России был связан со спецслужбами
В министерстве иностранных дел Польши отрицают, что задержанный в РФ был связан с польскими спецслужбами. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:00
2024-01-12T14:41
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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. В министерстве иностранных дел Польши отрицают, что задержанный в РФ был связан с польскими спецслужбами. Как заявил порталу Onet заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, эту информацию "в ситуации, когда мы прилагаем все возможные усилия для поддержки Украины на экономическом, социальном или военном уровне, следует считать фейком". Как сообщили в ФСБ РФ, сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях со спецслужбами Польши и арестовали. По информации следствия, российский гражданин сам установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью "передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство". В ходе допроса задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов. В видеоролике, опубликованном ФСБ России, демонстрируется обнаруженная в квартире задержанного одежда с символикой западных стран, а также шевронами НАТО, конституцией Польши, самоучителем украинского языка, а также коллекцией американских автомобильных номерных знаков.
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в мире, польша, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
В мире, Польша, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
МИД Польши отрицает, что задержанный в России был связан со спецслужбами

МИД Польши: задержанный в России не был связан с польскими спецслужбами

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ задержала гражданина России, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Польши. Стоп-кадр видео
ФСБ РФ задержала гражданина России, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Польши. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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ФСБ РФ задержала гражданина России, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Польши. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. В министерстве иностранных дел Польши отрицают, что задержанный в РФ был связан с польскими спецслужбами.
Как заявил порталу Onet заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, эту информацию "в ситуации, когда мы прилагаем все возможные усилия для поддержки Украины на экономическом, социальном или военном уровне, следует считать фейком".
Варшава - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России
10 июля 2023, 09:17
Как сообщили в ФСБ РФ, сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях со спецслужбами Польши и арестовали. По информации следствия, российский гражданин сам установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью "передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство". В ходе допроса задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов.
В видеоролике, опубликованном ФСБ России, демонстрируется обнаруженная в квартире задержанного одежда с символикой западных стран, а также шевронами НАТО, конституцией Польши, самоучителем украинского языка, а также коллекцией американских автомобильных номерных знаков.
 
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