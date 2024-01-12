https://ria.ru/20240112/pokholodanie-1921072682.html

Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания

Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания - РИА Новости, 12.01.2024

Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого понижения температуры до минус 30 градусов в ночь на субботу, подготовлены... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T23:38

2024-01-12T23:38

2024-01-12T23:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

жкх

петр бирюков

моэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857586281_0:120:3221:1932_1920x0_80_0_0_d5237cd746580306225bdbbd5e227e9d.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого понижения температуры до минус 30 градусов в ночь на субботу, подготовлены источники аварийного энергоснабжения, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно экстренному предупреждению метеорологов, в ночь на субботу, 13 января, и в утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Под особым контролем функционирование систем жизнеобеспечения. На круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения", – сказал Бирюков.В сообщении отметили, что температуры теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении. Там также уточнили, что по вопросам теплоснабжения можно обратиться: на круглосуточную горячую линию ПАО "МОЭК", в Единый диспетчерский центр или в управляющую компанию.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сильная метель в Москве Сильная метель в Москве 2024-01-12T23:38 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, жкх, петр бирюков, моэк, видео