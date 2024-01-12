https://ria.ru/20240112/pokholodanie-1921072682.html
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания - РИА Новости, 12.01.2024
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого понижения температуры до минус 30 градусов в ночь на субботу, подготовлены... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T23:38
2024-01-12T23:38
2024-01-12T23:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
петр бирюков
моэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857586281_0:120:3221:1932_1920x0_80_0_0_d5237cd746580306225bdbbd5e227e9d.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого понижения температуры до минус 30 градусов в ночь на субботу, подготовлены источники аварийного энергоснабжения, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно экстренному предупреждению метеорологов, в ночь на субботу, 13 января, и в утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Под особым контролем функционирование систем жизнеобеспечения. На круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения", – сказал Бирюков.В сообщении отметили, что температуры теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении. Там также уточнили, что по вопросам теплоснабжения можно обратиться: на круглосуточную горячую линию ПАО "МОЭК", в Единый диспетчерский центр или в управляющую компанию.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857586281_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b88ae5ebe4e884f5a79e02c3d993ea03.jpg
Сильная метель в Москве
Сильная метель в Москве
2024-01-12T23:38
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жкх, петр бирюков, моэк, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЖКХ, Петр Бирюков, МОЭК
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания
Бирюков: горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды