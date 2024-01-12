Рейтинг@Mail.ru
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
23:38 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/pokholodanie-1921072682.html
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания - РИА Новости, 12.01.2024
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого понижения температуры до минус 30 градусов в ночь на субботу, подготовлены... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T23:38
2024-01-12T23:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
петр бирюков
моэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857586281_0:120:3221:1932_1920x0_80_0_0_d5237cd746580306225bdbbd5e227e9d.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого понижения температуры до минус 30 градусов в ночь на субботу, подготовлены источники аварийного энергоснабжения, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно экстренному предупреждению метеорологов, в ночь на субботу, 13 января, и в утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Под особым контролем функционирование систем жизнеобеспечения. На круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения", – сказал Бирюков.В сообщении отметили, что температуры теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении. Там также уточнили, что по вопросам теплоснабжения можно обратиться: на круглосуточную горячую линию ПАО "МОЭК", в Единый диспетчерский центр или в управляющую компанию.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сильная метель в Москве
Сильная метель в Москве
2024-01-12T23:38
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857586281_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b88ae5ebe4e884f5a79e02c3d993ea03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, жкх, петр бирюков, моэк, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЖКХ, Петр Бирюков, МОЭК
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого понижения температуры до минус 30 градусов в ночь на субботу, подготовлены источники аварийного энергоснабжения, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
2024-01-12T23:38
true
PT0M32S
Горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за похолодания

Бирюков: горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы Москвы
Автомобили коммунальной службы Москвы - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Автомобили коммунальной службы Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого понижения температуры до минус 30 градусов в ночь на субботу, подготовлены источники аварийного энергоснабжения, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Согласно экстренному предупреждению метеорологов, в ночь на субботу, 13 января, и в утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Под особым контролем функционирование систем жизнеобеспечения. На круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения", – сказал Бирюков.
В сообщении отметили, что температуры теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении.
Там также уточнили, что по вопросам теплоснабжения можно обратиться: на круглосуточную горячую линию ПАО "МОЭК", в Единый диспетчерский центр или в управляющую компанию.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖКХПетр БирюковМОЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала