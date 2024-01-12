https://ria.ru/20240112/pogoda-1920853117.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 12.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Небольшой кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:01

2024-01-12T08:01

2024-01-12T08:01

общество

москва

погода

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Небольшой кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой кратковременный снег, преимущественно в первой половине дня. В Москве - минус 11-13 градусов, по области - минус 10-15 градусов", - рассказала синоптик. Она уточнила, что ветер в регионе будет дуть северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Давление будет расти в течение дня и поднимется до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240111/otoplenie-1920779421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, погода