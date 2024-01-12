https://ria.ru/20240112/pogoda-1920853117.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 12.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшой кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:01
2024-01-12T08:01
2024-01-12T08:01
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москва
погода
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Небольшой кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой кратковременный снег, преимущественно в первой половине дня. В Москве - минус 11-13 градусов, по области - минус 10-15 градусов", - рассказала синоптик. Она уточнила, что ветер в регионе будет дуть северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Давление будет расти в течение дня и поднимется до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240111/otoplenie-1920779421.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидается небольшой снег и до минус 13 градусов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Небольшой кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой кратковременный снег, преимущественно в первой половине дня. В Москве - минус 11-13 градусов, по области - минус 10-15 градусов", - рассказала синоптик.
Она уточнила, что ветер в регионе будет дуть северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Давление будет расти в течение дня и поднимется до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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