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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 12.01.2024
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08:01 12.01.2024
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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 12.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшой кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:01
2024-01-12T08:01
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москва
погода
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Небольшой кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой кратковременный снег, преимущественно в первой половине дня. В Москве - минус 11-13 градусов, по области - минус 10-15 градусов", - рассказала синоптик. Она уточнила, что ветер в регионе будет дуть северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Давление будет расти в течение дня и поднимется до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается небольшой снег и до минус 13 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Небольшой кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой кратковременный снег, преимущественно в первой половине дня. В Москве - минус 11-13 градусов, по области - минус 10-15 градусов", - рассказала синоптик.
Она уточнила, что ветер в регионе будет дуть северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Давление будет расти в течение дня и поднимется до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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