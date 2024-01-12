https://ria.ru/20240112/pogibshaya-1921040708.html
На теле погибшей в Кемере россиянки следов насилия нет, сообщили в отеле
На теле погибшей в Кемере россиянки следов насилия нет, сообщили в отеле - РИА Новости, 12.01.2024
На теле погибшей в Кемере россиянки следов насилия нет, сообщили в отеле
Видимых следов насилия на теле погибшей в турецком Кемере туристки из РФ Надежды Ярыгиной не обнаружено, заявили в администрации Akka Alinda, где проживала... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:19
2024-01-12T19:19
2024-01-12T19:34
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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Видимых следов насилия на теле погибшей в турецком Кемере туристки из РФ Надежды Ярыгиной не обнаружено, заявили в администрации Akka Alinda, где проживала женщина.Генконсульство РФ в Анталье ранее подтвердило РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства гибели женщины уточняются.Спасатели обнаружили в горах у Кемера тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.В администрации отеля сообщили, что предоставили полиции все необходимые данные для расследования, были в непрерывном контакте с близкими гостьи, оповещая о каждом новом этапе поисков. Были изучены видеозаписи камер отеля и посёлка Кириш: последний раз Ярыгину зафиксировали камеры 4 января около 10 часов утра, когда она направлялась к горам.В отеле сообщили, что обнаружили отсутствие женщины в номере в день выселения 8 января."По предварительным данным, видимых следов насилия не обнаружено. Тело Надежды направлено в больницу для проведения аутопсии (вскрытия - ред.) с целью установления причин смерти", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.Родителям туристки будет предоставлено бесплатное проживание в отеле на время следствия и организации транспортировки тела, подчеркнули в гостинице.Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. По данным СМИ, турецкие спасатели обнаружили в четверг на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее искали порядка 40 спасателей, в том числе в море.Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры.В МВД Кировской области ранее сообщали, что ведомство выясняет обстоятельства исчезновения местной жительницы, заявление в органы подала ее мать.Полиция турецкого курорта Кемер расследует исчезновение туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию, сообщали ранее в генконсульстве РФ в Анталье.
https://ria.ru/20240112/proisshestviya-1920972867.html
https://ria.ru/20240108/filippiny-1920183062.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемер, россия, в мире, новости - туризм, туризм, анталья (провинция)
Туризм, Кемер, Россия, В мире, Новости - Туризм, Туризм, Анталья (провинция)
На теле погибшей в Кемере россиянки следов насилия нет, сообщили в отеле
Администрация отеля: следов насилия на теле погибшей в Кемере россиянки не нашли
СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Видимых следов насилия на теле погибшей в турецком Кемере туристки из РФ Надежды Ярыгиной не обнаружено, заявили в администрации Akka Alinda, где проживала женщина.
Генконсульство РФ в Анталье
ранее подтвердило РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства гибели женщины уточняются.
Спасатели обнаружили в горах у Кемера тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.
В администрации отеля сообщили, что предоставили полиции все необходимые данные для расследования, были в непрерывном контакте с близкими гостьи, оповещая о каждом новом этапе поисков. Были изучены видеозаписи камер отеля и посёлка Кириш: последний раз Ярыгину зафиксировали камеры 4 января около 10 часов утра, когда она направлялась к горам.
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В отеле сообщили, что обнаружили отсутствие женщины в номере в день выселения 8 января.
«
"По предварительным данным, видимых следов насилия не обнаружено. Тело Надежды направлено в больницу для проведения аутопсии (вскрытия - ред.) с целью установления причин смерти", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Родителям туристки будет предоставлено бесплатное проживание в отеле на время следствия и организации транспортировки тела, подчеркнули в гостинице.
Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию
, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву
. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. По данным СМИ, турецкие спасатели обнаружили в четверг на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее искали порядка 40 спасателей, в том числе в море.
Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры.
В МВД Кировской области
ранее сообщали, что ведомство выясняет обстоятельства исчезновения местной жительницы, заявление в органы подала ее мать.
Полиция турецкого курорта Кемер расследует исчезновение туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию, сообщали ранее в генконсульстве РФ в Анталье.
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