https://ria.ru/20240112/podrostok-1921007541.html
На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал ее машину
На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал ее машину - РИА Новости, 12.01.2024
На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал ее машину
Следователи Краснодарского края предъявили обвинение 14-летнему подростку в убийстве его опекунши, которую он застрелил, а затем угнал машину мужа погибшей,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:15
2024-01-12T17:15
2024-01-12T17:15
происшествия
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краснодарский край
тихорецкий район
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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Следователи Краснодарского края предъявили обвинение 14-летнему подростку в убийстве его опекунши, которую он застрелил, а затем угнал машину мужа погибшей, сообщили в краевом СУСК РФ. По версии следствия, в среду в летней кухне частного дома станицы Еремизино-Борисовская женщина и ее 14-летний опекаемый поссорились на бытовой почве. Подросток взял ружье и дважды выстрелил в шею и тело потерпевшей. Затем обвиняемый с ружьем скрылся на машине мужа погибшей. Он проехал примерно километр и оставил авто, бросив оружие в лесу. Подросток был задержан на открытой местности. "Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю 14-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве 54-летней женщины (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе допроса молодой человек признал вину. Следователь намерен ходатайствовать о его заключении под стражу.
https://ria.ru/20240109/prestuplenie-1920220386.html
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происшествия, россия, краснодарский край, тихорецкий район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район
На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал ее машину
На Кубани 14-летний подросток застрелил свою опекуншу и угнал ее машину