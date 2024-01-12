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Поддержку Гарантийного фонда Приморья выбрали на 20% больше бизнесменов
Поддержку Гарантийного фонда Приморья выбрали на 20% больше бизнесменов - РИА Новости, 12.01.2024
Поддержку Гарантийного фонда Приморья выбрали на 20% больше бизнесменов
В прошлом году свыше 580 приморских бизнесменов воспользовались поручительством краевого Гарантийного фонда при получении кредитов на развитие своего дела... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:10
2024-01-12T15:10
2024-01-12T15:10
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В прошлом году свыше 580 приморских бизнесменов воспользовались поручительством краевого Гарантийного фонда при получении кредитов на развитие своего дела вместо залога имущества, показатель вырос на 20% по сравнению с 2022 годом, сообщается на официальном сайте регионального правительства. За поручительством обращаются представители предприятий, которые занимаются более 30 сферами деятельности. Большинство из обратившихся заняты в сфере оптовой и розничной торговли. Кроме того, за поручительством обращались представители, ведущие свою деятельность в сферах сельского хозяйства, производства, строительства и других. По словам главы Гарантийного фонда Ксении Плетцер, еще за поручительством в течение прошлого года были зафиксированы обращения от компаний, работающих в сферах инноваций, медицины и косметологии, общепита так далее. В фонде все время растет количество партнеров, в настоящий момент их численность превышает 40. В эти финансовые организации бизнес может обратиться за кредитом, займом или для приобретения техники в лизинг и в ускоренном режиме воспользоваться поручительством фонда, не закладывая свое имущество. Гарантийный фонд Приморья входит в инфраструктуру центра "Мой бизнес" Приморского края и работает в регионе при поддержке министерства экономического развития региона в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240112/konkurs-1920907395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, твой бизнес – новости, кредиты
Твой бизнес, Приморский край, Твой бизнес – новости, Кредиты
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В прошлом году свыше 580 приморских бизнесменов воспользовались поручительством краевого Гарантийного фонда при получении кредитов на развитие своего дела вместо залога имущества, показатель вырос на 20% по сравнению с 2022 годом, сообщается на официальном сайте регионального правительства.
За поручительством обращаются представители предприятий, которые занимаются более 30 сферами деятельности. Большинство из обратившихся заняты в сфере оптовой и розничной торговли. Кроме того, за поручительством обращались представители, ведущие свою деятельность в сферах сельского хозяйства, производства, строительства и других.
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По словам главы Гарантийного фонда Ксении Плетцер, еще за поручительством в течение прошлого года были зафиксированы обращения от компаний, работающих в сферах инноваций, медицины и косметологии, общепита так далее.
В фонде все время растет количество партнеров, в настоящий момент их численность превышает 40. В эти финансовые организации бизнес может обратиться за кредитом, займом или для приобретения техники в лизинг и в ускоренном режиме воспользоваться поручительством фонда, не закладывая свое имущество.
Гарантийный фонд Приморья входит в инфраструктуру центра "Мой бизнес" Приморского края
и работает в регионе при поддержке министерства экономического развития региона в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".