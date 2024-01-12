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Представитель Пентагона заявил о поддержке Гайаны со стороны США - РИА Новости, 12.01.2024
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14:29 12.01.2024 (обновлено: 15:14 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/pentagon-1920940937.html
Представитель Пентагона заявил о поддержке Гайаны со стороны США
Представитель Пентагона заявил о поддержке Гайаны со стороны США - РИА Новости, 12.01.2024
Представитель Пентагона заявил о поддержке Гайаны со стороны США
Заместитель помощника главы Пентагона по делам западного полушария Дэниел Эриксон в ходе визита в Гайану заявил о поддержке страны со стороны США в контексте ее РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:29
2024-01-12T15:14
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Заместитель помощника главы Пентагона по делам западного полушария Дэниел Эриксон в ходе визита в Гайану заявил о поддержке страны со стороны США в контексте ее территориального спора с Венесуэлой, сообщило американское оборонное ведомство.Согласно данным Пентагона, Эриксон в Гайане 8-9 января встретился с президентом Мохамедом Ирфааном Али и премьер-министром страны Марком Филлипсом, а также советником главы государства по нацбезопасности и начальником штаба Сил обороны."Он подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета Гайаны и поддержку мирного разрешения спора относительно сухопутной границы между Венесуэлой и Гайаной при уважении территориальной целостности последней", - говорится в заявлении Пентагона, распространенном по итогам визита.Помимо этого, Эриксон подчеркнул растущую "роль Гайаны с точки зрения международного лидерства, в том числе отметив ее статус непостоянного члена Совбеза ООН и председателя стран Карибского сообщества".Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается более 100 лет. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 миллиардов баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.По итогам переговоров в Кингстауне 14 декабря Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира и не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо.
https://ria.ru/20231224/korabl-1917787046.html
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в мире, гайана, венесуэла, сша, министерство обороны сша, оон, exxon mobil
В мире, Гайана, Венесуэла, США, Министерство обороны США, ООН, Exxon Mobil
Представитель Пентагона заявил о поддержке Гайаны со стороны США

Представитель Пентагона заявил о поддержке Гайаны в ее споре с Венесуэлой

© AP Photo / Andres LeightonПолицейские в Гайане
Полицейские в Гайане - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Полицейские в Гайане. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Заместитель помощника главы Пентагона по делам западного полушария Дэниел Эриксон в ходе визита в Гайану заявил о поддержке страны со стороны США в контексте ее территориального спора с Венесуэлой, сообщило американское оборонное ведомство.
Согласно данным Пентагона, Эриксон в Гайане 8-9 января встретился с президентом Мохамедом Ирфааном Али и премьер-министром страны Марком Филлипсом, а также советником главы государства по нацбезопасности и начальником штаба Сил обороны.
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"Он подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета Гайаны и поддержку мирного разрешения спора относительно сухопутной границы между Венесуэлой и Гайаной при уважении территориальной целостности последней", - говорится в заявлении Пентагона, распространенном по итогам визита.
Помимо этого, Эриксон подчеркнул растущую "роль Гайаны с точки зрения международного лидерства, в том числе отметив ее статус непостоянного члена Совбеза ООН и председателя стран Карибского сообщества".
Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается более 100 лет. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 миллиардов баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.
По итогам переговоров в Кингстауне 14 декабря Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира и не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо.
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В миреГайанаВенесуэлаСШАМинистерство обороны СШАООНExxon Mobil
 
 
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